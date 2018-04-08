Заморозки ожидаются в четырех областях Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

Ночью 10 апреля в Кызылординской области, ночью 9—11 апреля в Южно-Казахстанской области сохраняются местами заморозки 1−3 градуса, ночью 11—12 апреля в Жамбылской и Алматинской областях ожидаются местами заморозки до 5 градусов.

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Помимо этого, в регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с подъемами уровней воды.

8 апреля на реках Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей в связи с прогнозом повышения температурного фона и осадков ожидаются интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек.

8 апреля на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются разливы и подтопления.