Благодатный огонь для терпеливых: Петербург встретил Воскресение Христово

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Тысячи верующих, жителей и гостей Санкт-Петербурга, встретили главный православный праздник на Невском проспекте, где находится Казанский кафедральный собор. Ощутимая задержка прибытия Благодатного огня лишь укрепила желание людей дождаться этого радостного момента.

Пасхальное богослужение в Казанском соборе началось около 23:30 в субботу, 7 апреля. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В собор также прибыли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, другие политики и высокопоставленные чиновники.

Первые лица духовной и светской власти Петербурга, вместе со множеством простых людей, приняли участие в крестном ходе вокруг Казанского собора, под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе». После этого началась уже основная часть пасхальной праздничной службы — заутреня и Божественная литургия.

Как отмечает пресс-служба епархии, Пасхальное Евангелие читалось на восьми языках — в знак того, что проповедь Христа обращена ко всем народам.

Митрополит Варсонофий начал чтение на древнегреческом, духовенство продолжило на латинском, английском, французском, иврите, немецком, мордовском и русском языках.

Затем Митрополит Варсонофий огласил пасхальное послание главы Русской православной церкви, святейшего патриарха Кирилла, а секретарь епархиального управления, протоиерей Сергий Куксевич — пасхальное поздравление самого митрополита Варсонофия.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, прибытие Благодатного огня из Иерусалима довольно ощутимо задержалось. Лампаду с огнем должны были доставить через Москву на военный аэродром Левашово еще в 22:40 7 апреля. Правда, это время называлось «предварительным». В реальности прибытие святыни в Петербург произошло только около двух часов ночи 8 апреля. В Казанский собор лампаду с Благодатным огнем внесли в 03:05.

Несмотря на задержку, большинство верующих, пришедших в собор, с помощью молитвы благополучно дождались этого радостного момента. От лампады зажгли свечи, которые раздали верующим. Частицы огня из Святой земли затем развезли по храмам Санкт-Петербургской епархии.