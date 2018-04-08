Благодатный огонь для терпеливых: Петербург встретил Воскресение Христово
Пасхальное Евангелие в Казанском соборе читалось на восьми языках.
Пасхальное Евангелие в Казанском соборе читалось на восьми языках.
Тысячи верующих, жителей и гостей
Пасхальное богослужение в Казанском соборе началось около 23:30 в субботу, 7 апреля. Его возглавил митрополит
Первые лица духовной и светской власти Петербурга, вместе со множеством простых людей, приняли участие в крестном ходе вокруг Казанского собора, под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе». После этого началась уже основная часть пасхальной праздничной службы — заутреня и Божественная литургия.
Митрополит Варсонофий начал чтение на древнегреческом, духовенство продолжило на латинском, английском, французском, иврите, немецком, мордовском и русском языках.
Затем Митрополит Варсонофий огласил пасхальное послание главы Русской православной церкви, святейшего патриарха Кирилла, а секретарь епархиального управления, протоиерей Сергий Куксевич — пасхальное поздравление самого митрополита Варсонофия.
Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, прибытие Благодатного огня из Иерусалима довольно ощутимо задержалось. Лампаду с огнем должны были доставить через Москву на военный аэродром Левашово еще в 22:40 7 апреля. Правда, это время называлось «предварительным». В реальности прибытие святыни в Петербург произошло только около двух часов ночи 8 апреля. В Казанский собор лампаду с Благодатным огнем внесли в 03:05.
Несмотря на задержку, большинство верующих, пришедших в собор, с помощью молитвы благополучно дождались этого радостного момента. От лампады зажгли свечи, которые раздали верующим. Частицы огня из Святой земли затем развезли по храмам
По окончании богослужения митрополит Варсонофий поздравил верующих с Пасхой Христовой. Пасхальные богослужения во всех храмах
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