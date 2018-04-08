Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
"Достигнет противника за 10 километров": СМИ о "Береге" России
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Россия проверила «Панцирь-С1» в Сирии: СМИ о доработке
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
12:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму Пасхальная ночь прошла без ЧП

Церковные службы состоялись в более чем в 600 храмах полуострова.

Ночь с 7 на 8 апреля, когда шли праздничные службы посвященные светлому Воскресению Христову, выдалась спокойной и умиротворенной.

— В пасхальную ночь специалистами чрезвычайного ведомства организовано круглосуточное дежурство более чем в 600 храмах, задействованных в проведении Пасхальных праздников, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Подводя итоги всенощного бдения крымские спасатели отмечают, что все праздничные пасхальные мероприятия прошли спокойно, без происшествий и чрезвычайных ситуаций.

И в таком позитивном положении дел есть конечно же и заслуга спасателей, которые перед перед главным православным праздником проделали серьезный и основательный объем работ по безопасности, в том числе и пожарной.

— Во всех культовых учреждениях, были заранее проведены мероприятия по надзору и профилактические проверки, — подчеркнули в информации пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как группа крови влияет на ваше здоровье: 5 исследований на одну тему
Владимир Путин: Пасха объединяет людей вокруг непреходящих ценностей
Минобороны опровергло сообщения о применении химоружия в Думе
В Крыму столкнулись электропоезд и микроавтобус
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Нурмагомедов победил Яквинту в матче за титул чемпиона UFC
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Алсу готовится стать мамой в четвертый раз Певица поделилась подробностями личной жизни.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь