В Крыму Пасхальная ночь прошла без ЧП
Церковные службы состоялись в более чем в 600 храмах полуострова.
Церковные службы состоялись в более чем в 600 храмах полуострова.
Ночь с 7 на 8 апреля, когда шли праздничные службы посвященные светлому Воскресению Христову, выдалась спокойной и умиротворенной.
— В пасхальную ночь специалистами чрезвычайного ведомства организовано круглосуточное дежурство более чем в 600 храмах, задействованных в проведении Пасхальных праздников, — сообщает
Подводя итоги всенощного бдения крымские спасатели отмечают, что все праздничные пасхальные мероприятия прошли спокойно, без происшествий и чрезвычайных ситуаций.
И в таком позитивном положении дел есть конечно же и заслуга спасателей, которые перед перед главным православным праздником проделали серьезный и основательный объем работ по безопасности, в том числе и пожарной.
— Во всех культовых учреждениях, были заранее проведены мероприятия по надзору и профилактические проверки, — подчеркнули в информации
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