В Крыму Пасхальная ночь прошла без ЧП

Ночь с 7 на 8 апреля, когда шли праздничные службы посвященные светлому Воскресению Христову, выдалась спокойной и умиротворенной.

— В пасхальную ночь специалистами чрезвычайного ведомства организовано круглосуточное дежурство более чем в 600 храмах, задействованных в проведении Пасхальных праздников, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Подводя итоги всенощного бдения крымские спасатели отмечают, что все праздничные пасхальные мероприятия прошли спокойно, без происшествий и чрезвычайных ситуаций.

И в таком позитивном положении дел есть конечно же и заслуга спасателей, которые перед перед главным православным праздником проделали серьезный и основательный объем работ по безопасности, в том числе и пожарной.