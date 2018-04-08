Крестный ход на Пасху-2018 в Новосибирске: фоторепортаж
В день Светлого Христова Воскресения состоялся Пасхальный крестный ход. Около 13 тысяч горожан прошли от Вознесенского кафедрального собора до
В день Светлого Христова Воскресения состоялся Пасхальный крестный ход. Около 13 тысяч горожан прошли от Вознесенского кафедрального собора до
По традиции, в шествии приняли участие духовенство храмов Новосибирска, а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся Новосибирских Духовных школ, городских вузов, певчие и простые миряне.
У часовни святителю Николаю Чудотворцу православные отслужили Пасхальный молебен с многолетием патриарху Кириллу и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также всем православным христианам. Затем христиане прошли к конечной точке Крестного хода — собору во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Добавим, что Пасхальный крестный ход в 2018 году по этому маршруту был в третий раз. В прошлом году в шествии приняли участие 13,5 тысяч человек. В этом
В крестном ходе приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.
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