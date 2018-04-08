Крестный ход на Пасху-2018 в Новосибирске: фоторепортаж

У часовни святителю Николаю Чудотворцу православные отслужили Пасхальный молебен с многолетием патриарху Кириллу и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также всем православным христианам. Затем христиане прошли к конечной точке Крестного хода — собору во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Добавим, что Пасхальный крестный ход в 2018 году по этому маршруту был в третий раз. В прошлом году в шествии приняли участие 13,5 тысяч человек. В этом из-за плохой погоды по разным оценкам пришли от 10 до 13 тысяч новосибирцев.