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12:46 (мск), источник: VN.ru

Крестный ход на Пасху-2018 в Новосибирске: фоторепортаж

В день Светлого Христова Воскресения состоялся Пасхальный крестный ход. Около 13 тысяч горожан прошли от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По традиции, в шествии приняли участие духовенство храмов Новосибирска, а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся Новосибирских Духовных школ, городских вузов, певчие и простые миряне.

У часовни святителю Николаю Чудотворцу православные отслужили Пасхальный молебен с многолетием патриарху Кириллу и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также всем православным христианам. Затем христиане прошли к конечной точке Крестного хода — собору во имя святого благоверного князя Александра Невского.

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Добавим, что Пасхальный крестный ход в 2018 году по этому маршруту был в третий раз. В прошлом году в шествии приняли участие 13,5 тысяч человек. В этом из-за плохой погоды по разным оценкам пришли от 10 до 13 тысяч новосибирцев.

Организатор крестного хода — Новосибирская епархия Русской православной церкви. Мероприятие проводилось в рамках празднования Светлого Христова Воскресения.

В крестном ходе приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.

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Крестный ход на Пасху-2018 в Новосибирске: фоторепортаж
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