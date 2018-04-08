Туристы из Румынии решили отметить Пасху в пансионате в Старом Оргееве
40 туристов из Румынии решили отметить Пасху в пансионате в Старом Оргееве. Они красили яйца и пекли куличи.
40 туристов из Румынии решили отметить Пасху в пансионате в Старом Оргееве. Они красили яйца и пекли куличи.
«Немного отличаются от наших традиций, мы не знали, что можно так делать, мы просто варили яйца, красили их специальной краской и все».
Больше всего процесс подготовки к празднику понравился детям.
«Я не знала, как это будет, а когда приехала, мне очень понравилось, особенно окрашивание яиц, техника для меня новая».
Туристы остались довольны не только атмосферой, но и угощениями.
«Я попробовала много традиционных местных блюд, которые мне очень понравились, прежде всего, вина. Мясо очень хорошо приготовлено, сочное с чесночным соусом, превосходно».
«Всё очень красиво,
Затем гости собрались у большого костра.
«Есть обычай в уезде Илфов, в Кэлэраше, но я не могу сказать точно, ближе к 1 мая жители деревни собираются и разжигают костер. Но не на Пасху».
«Очень интересно, есть чему поучиться, передать молдавские традиции и нашим детям».
«Мы в Бухаресте ходим на службу, больше у нас нет никаких традиций. В уездах соблюдают многие обычаи, но они отличаются в зависимости от региона».
Четыре дня в пансионате обошлись румынским гостям в три тысячи леев с человека. В стоимость входит проживание, питание, экскурсии и праздничный пасхальный ужин.
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