Туристы из Румынии решили отметить Пасху в пансионате в Старом Оргееве

«Немного отличаются от наших традиций, мы не знали, что можно так делать, мы просто варили яйца, красили их специальной краской и все».



Больше всего процесс подготовки к празднику понравился детям.



«Я не знала, как это будет, а когда приехала, мне очень понравилось, особенно окрашивание яиц, техника для меня новая».



Туристы остались довольны не только атмосферой, но и угощениями.



«Я попробовала много традиционных местных блюд, которые мне очень понравились, прежде всего, вина. Мясо очень хорошо приготовлено, сочное с чесночным соусом, превосходно».



«Всё очень красиво, по-деревенски. Я видела такое только у своего деда в селе. Там тоже есть ягнята, коровы, лошади».



Затем гости собрались у большого костра.



«Есть обычай в уезде Илфов, в Кэлэраше, но я не могу сказать точно, ближе к 1 мая жители деревни собираются и разжигают костер. Но не на Пасху».



«Очень интересно, есть чему поучиться, передать молдавские традиции и нашим детям».



«Мы в Бухаресте ходим на службу, больше у нас нет никаких традиций. В уездах соблюдают многие обычаи, но они отличаются в зависимости от региона».



Четыре дня в пансионате обошлись румынским гостям в три тысячи леев с человека. В стоимость входит проживание, питание, экскурсии и праздничный пасхальный ужин.