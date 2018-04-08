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13:07 (мск), источник: Publika.md

Туристы из Румынии решили отметить Пасху в пансионате в Старом Оргееве

40 туристов из Румынии решили отметить Пасху в пансионате в Старом Оргееве. Они красили яйца и пекли куличи.

Источник: Publika.md

«Немного отличаются от наших традиций, мы не знали, что можно так делать, мы просто варили яйца, красили их специальной краской и все».

Больше всего процесс подготовки к празднику понравился детям.

«Я не знала, как это будет, а когда приехала, мне очень понравилось, особенно окрашивание яиц, техника для меня новая».

Туристы остались довольны не только атмосферой, но и угощениями.

«Я попробовала много традиционных местных блюд, которые мне очень понравились, прежде всего, вина. Мясо очень хорошо приготовлено, сочное с чесночным соусом, превосходно».

«Всё очень красиво, по-деревенски. Я видела такое только у своего деда в селе. Там тоже есть ягнята, коровы, лошади».

Затем гости собрались у большого костра.

«Есть обычай в уезде Илфов, в Кэлэраше, но я не могу сказать точно, ближе к 1 мая жители деревни собираются и разжигают костер. Но не на Пасху».

«Очень интересно, есть чему поучиться, передать молдавские традиции и нашим детям».

«Мы в Бухаресте ходим на службу, больше у нас нет никаких традиций. В уездах соблюдают многие обычаи, но они отличаются в зависимости от региона».

Четыре дня в пансионате обошлись румынским гостям в три тысячи леев с человека. В стоимость входит проживание, питание, экскурсии и праздничный пасхальный ужин.

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