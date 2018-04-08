Фото: В Екатеринбурге встретили Пасху
Праздничные пасхальные богослужения прошли во всех храмах Екатеринбурга.
Праздничные пасхальные богослужения прошли во всех храмах Екатеринбурга.
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Как сообщает
Вместе с владыкой верующие совершили крестный ход вокруг Собора под пение стихиры «Воскресение Твое Иисусе Христе». В конце богослужения митрополит огласил пасхальное послание патриарха Кирилла.
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