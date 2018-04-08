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13:57 (мск), источник: "Российская газета"

Фото: В Екатеринбурге встретили Пасху

Праздничные пасхальные богослужения прошли во всех храмах Екатеринбурга.

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В Свято-Троицком кафедральном соборе его провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Как сообщает пресс-служба епархии, на богослужение паломники доставили частицу Благодатного огня со Святой Земли, и все присутствующие смогли зажечь от него свечи. После этого огонь развезли по всем храмам митрополии, и он дойдет до каждого верующего.

Вместе с владыкой верующие совершили крестный ход вокруг Собора под пение стихиры «Воскресение Твое Иисусе Христе». В конце богослужения митрополит огласил пасхальное послание патриарха Кирилла.

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