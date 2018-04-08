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13:54 (мск), источник: Om1.ru

В ночь на Пасху омичи наблюдали таинственное свечение

Горожане засняли на видео голубоватое зарево над поселком Южный.

Источник: Om1.ru

Видеозапись необычного явления разместили сегодня утром подписчики в паблик «ЧП Омск». Автор записи сообщил, что ночью заметил «неизвестный свет, исходящий из поселка Южный». Он поинтересовался у подписчиков, знает ли кто-нибудь, что это такое.

Омичи выдвинули самые разные версии. От тривиальных и правдоподобных, например, о том, что это ярко светится рекламный видеоэкран на одном из перекрестков или сварка, до пугающих — о том, что это очередной выброс «светящегося» газа, а также фантастических — о том, что появление свечения связано с наступлением праздника Пасхи.

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