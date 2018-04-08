В ночь на Пасху омичи наблюдали таинственное свечение
Горожане засняли на видео голубоватое зарево над поселком Южный.
Горожане засняли на видео голубоватое зарево над поселком Южный.
Видеозапись необычного явления разместили сегодня утром подписчики в паблик «ЧП Омск». Автор записи сообщил, что ночью заметил «неизвестный свет, исходящий из поселка Южный». Он поинтересовался у подписчиков, знает ли
Омичи выдвинули самые разные версии. От тривиальных и правдоподобных, например, о том, что это ярко светится рекламный видеоэкран на одном из перекрестков или сварка, до пугающих — о том, что это очередной выброс «светящегося» газа, а также фантастических — о том, что появление свечения связано с наступлением праздника Пасхи.
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