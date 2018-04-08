В Алматы разыскивают школьницу

Пост о пропаже был опубликован в Facebook.

«Потерялась девочка, 15 лет, ученица 9 класса город Алматы. Зовут Арайлым Жуматаева. Была одета в темно-синюю школьную форму. Коричневый рюкзак. Серый плащ», — такие приметы девочки описываются в сообщении.