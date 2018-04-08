В Алматы разыскивают школьницу
В Алматы пропала ученица 9 класса Арайлым, сообщает Zakon.kz.
В Алматы пропала ученица 9 класса Арайлым, сообщает Zakon.kz.
Пост о пропаже был опубликован в Facebook.
«Потерялась девочка, 15 лет, ученица 9 класса город Алматы. Зовут Арайлым Жуматаева. Была одета в
Располагающих информацией о пропавшей просят сообщить по телефонам: 87026822755, 87759294643, 87021999080.
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