Врачи рассказали, как защитить кожу от ультрафиолета
Врачи предупреждают, в солнечные дни нельзя забывать о защитных кремах. Хотя многие граждане признаются, что пользуются ими редко.
Врачи предупреждают, в солнечные дни нельзя забывать о защитных кремах. Хотя многие граждане признаются, что пользуются ими редко.
«Мы ими не пользуемся, дома сидим, мы из села. Прячемся от солнца в тени».
«Я никогда не пользовался солнцезащитным кремом, пока у меня не возникло проблем с кожей».
А вот некоторые граждане говорят, что пользуются защитными средствами в течение всего года.
«Дневной крем, которым я пользуюсь, является солнцезащитным. Даже зимой могут возникнуть проблемы».
Специалисты предупреждают, солнечные лучи очень опасны для кожи.
«Это преждевременное старение, солнечные ожоги, аллергия, рак кожи. Особенно должны быть предусмотрительны люди с родинками.
Солнцезащитные кремы рекомендуют наносить даже в холодный период с меньшим фактором защиты, например, SPF 25. А с появлением весеннего солнца обязательно нужно переходить на более высокий фактор — SFP 30 или 50», — сказала фармацевт Виктория Фанарюк.
Солнечные очки не менее важны в эти дни. Этот аксессуар нужно выбирать не только по форме, но и по рекомендации специалистов. Неправильно выбранные солнечные очки могут повлиять на зрение.
«Каждая пара очков должна сопровождаться документом, в котором производитель указывает сколько процентов ультрафиолетового света они преломляют. Дымчатые очки противопоказаны, они расширяют зрачок, что способствует максимальному проникновению ультрафиолета. Со временем может развиться катаракта», — отметил
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