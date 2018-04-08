Врачи рассказали, как защитить кожу от ультрафиолета

«Мы ими не пользуемся, дома сидим, мы из села. Прячемся от солнца в тени».



«Я никогда не пользовался солнцезащитным кремом, пока у меня не возникло проблем с кожей».



А вот некоторые граждане говорят, что пользуются защитными средствами в течение всего года.



«Дневной крем, которым я пользуюсь, является солнцезащитным. Даже зимой могут возникнуть проблемы».



Специалисты предупреждают, солнечные лучи очень опасны для кожи.



«Это преждевременное старение, солнечные ожоги, аллергия, рак кожи. Особенно должны быть предусмотрительны люди с родинками.

Солнцезащитные кремы рекомендуют наносить даже в холодный период с меньшим фактором защиты, например, SPF 25. А с появлением весеннего солнца обязательно нужно переходить на более высокий фактор — SFP 30 или 50», — сказала фармацевт Виктория Фанарюк.