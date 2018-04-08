Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия желает вернуться в Россию

Об этом заявила в интервью газете The Sunday Telegraph ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, которой британская сторона отказала в предоставлении гостевой визы в Соединенное Королевство.

«У нее [у Юлии] здесь есть собака, у нее здесь есть жизнь, у нее здесь есть работа и любимый человек», — сказала Виктория.

Видео Виктория Скрипаль просит Терезу Мэй о визе

Несмотря на то, что в визе Виктории было отказано на том основании, что это «не соответствовало иммиграционным правилам», сестра заявила, что на самом деле британские власти опасались, что она — «российский шпион».

По ее словам, в письме, которое она получила от британского посольства, говорилось, что отказ в предоставлении ей визы был обусловлен отсутствием уверенности в том, что Юлия хочет ее видеть. Однако она отвергла подобное предположение, заявив, что ее двоюродной сестре не позволяют свободно излагать свое мнение. В качестве примера она привела последние фразы своего телефонного разговора с Юлией, в котором последняя заплакала, и у нее забрали телефон. «Вы думаете, она плачет потому, что не хочет меня видеть?», — вопросила Виктория.

Она также отвергла любые домыслы о том, что за планом ее поездки в Великобританию стоит Кремль, заметив, что не работает на разведку или службы безопасности. «Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, то пусть они это докажут. Приведите мне хотя бы одно доказательство», — сказала она.