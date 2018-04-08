В начале недели в Екатеринбурге ожидается дождь и гололед
С 9 по 11 апреля в Екатеринбурге и Свердловской области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью и утром в понедельник на дорогах ожидается гололедица.
С 9 по 11 апреля в Екатеринбурге и Свердловской области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью и утром в понедельник на дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В понедельник днем в Екатеринбурге ожидается 5−7 градусов выше нуля, по области — плюс 4−10 градусов, а также
Аналогичная погода будет во вторник и среду. 11 апреля на севере Свердловской области может быть похолодании до нуля градусов. В начале недели, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.
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