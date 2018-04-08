В начале недели в Екатеринбурге ожидается дождь и гололед

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник днем в Екатеринбурге ожидается 5−7 градусов выше нуля, по области — плюс 4−10 градусов, а также северо-западный ветер с порывами до 16 м/с.