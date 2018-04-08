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14:23 (мск), источник: Известия

Колумбиец спас белку с помощью непрямого массажа сердца

В сети набирает популярность видео со спасением белки случайным прохожим.

Жители колумбийского города Картахена стали свидетелями инцидента с белкой, которая залезла на высоковольтную линию и получила удар током. При этом сердце животного остановилось.

По счастливой случайности один из очевидцев происшествия владел навыками искусственного массажа сердца. Положив белку на сиденье мопеда, он проводит реанимационные мероприятия, массируя ее грудную клетку и помогая ей начать дышать.

Через несколько минут животное, которое поначалу не подавало признаков жизни, начинает дышать, а затем резко спрыгивает с мопеда. Окончательно придя в себя, белка убегает.

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