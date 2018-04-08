Выздоровление Скрипалей назвали чудом

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Хей уверен, что Скрипалей спас человек, вызвавший медиков. «Уверен, если бы парамедики не прибыли на вызов так быстро, Скрипали не выжили бы», — заключил эксперт. Он предположил, что пострадавших специально ввели в искусственную кому и вывели после того, как от отравляющего вещества удалось избавиться. По мнению Хея, врачи действовали «на ощупь».

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля. По словам медиков, он быстро идет на поправку. Об улучшении состояния Юлии Скрипаль сообщалось в конце марта, 5 апреля полиция опубликовала заявление от ее имени. «Я пришла в себя неделю назад и рада сообщить, что с каждым днем мне становится лучше», — говорилось в нем.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.