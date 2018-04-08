Активное разрушение льда на реке Иртыш началось в Павлодарской области
В Павлодарской области началось разрушение льда на реке Иртыш и выход воды в пойму реки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Павлодарской области началось разрушение льда на реке Иртыш и выход воды в пойму реки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В районе села Семиярка началось активное разрушение льда. Всего за время попусков с верхнего каскада водохранилищ, по данным гидрологического поста “Затон”, расположенного в областном центре, уровень Иртыша поднялся больше чем на 1,5 метра, — рассказал журналистам исполняющий обязанности директора Павлодарского областного филиала РГП “Казгидромет” Серик Мустафин. — Сейчас уровень воды составляет 508 сантиметров. Опасный для данного поста уровень воды — 800 сантиметров».
По данным на 7 января, среднесуточные сбросы с Шульбинского водохранилища составляют 1700−1800 кубических метров воды в секунду, отметил он.
За последние сутки уровень воды в водоёме поднялся на
«Ежегодно на территории региона паводки проходят в два этапа. Первый во время весеннего таяния снега, а второй период обусловлен природоохранными попусками воды из Верхнеиртышского каскада водохранилищ
Выход воды на пойму в настоящее время в «Казгидромете» называют незначительным. Основной разлив реки ожидается с 11 апреля.
Спасатели усилили меры безопасности на реке Усолка — притоке Иртыша, на льду которой рыбачат. По данным спасателей, здесь на днях чуть не утонул 78-летний мужчина.
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