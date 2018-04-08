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14:42 (мск), источник: ТАСС

Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в Пасхальную ночь после тяжелой болезни на 48-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе этого театра.

«Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — сказала собеседница агентства.

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы». По решению родственников, актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе.

«11 апреля на сцене “Школы современной пьесы” будет показан спектакль “Шинель/Пальто” по Гоголю. Мы посвятили этот спектакль памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его также Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле. Это была последняя ее роль», — сообщили в пресс-службе театра.

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК им. Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза). С 1995 года была актрисой московского театра «Школа современной пьесы» под руководством Иосифа Райхельгауза. Удостоена звания заслуженной артистки России.

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