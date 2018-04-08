Путь гастарбайтера домой: наши люди всегда приезжают в Молдову на Пасху

Источник: Sputnik.md

Пасха — это тот самый повод, чтобы увидеть всю семью за праздничным столом.

Олег, с кем побеседовал корреспондент Sputnik, сообщил, что трудится уже не первый год за границей.

— Часто домой приезжаете?

— Стараюсь подгадывать и приезжать на праздники. Надо экономить, а то на поездках много не накопишь. Так совпало, что в этом году на Пасху я еще и увидел своего новорожденного внука. Он появился на свет месяц назад. Вот и состоялось наше знакомство. После праздников сразу уеду. Я работаю в Европе. Собираю мебель, делаю ремонт. Вот сейчас и сына заберу с собой.

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— Тоже на работу?

— Да. Ему же надо кормить свою молодую семью. Мы им помогаем, чем можем.

Я — деньгами, супруга выручает, когда с детьми надо посидеть, но им хочется быть самостоятельнее, конечно. Не пытался отговорить сына отправиться на заработки, потому что понимаю, о чем он думает. С одной стороны, это похвально, но с другой — пропустит детство своих малышей.

— Как вас встречает Молдова?

— Вот честно скажу, как только пересекаю границу в голове проносится: «Дома…». И на душе волнительно так становится — сейчас наконец семью увижу, наговоримся, столько дома дел переделать надо и оглянуться не успеешь, как опять уезжать. Приезжать домой — это одно чувство, а вот уезжать…

Экономисты отмечают, что денежные переводы от трудовых мигрантов — это основной фактор, который влияет на экономические показатели страны. По мнению большинства экспертов, если объем денежных переводов в страну будет снижаться, то Молдова рискует опуститься на уровень ниже того экономического развития, на котором находится сейчас.