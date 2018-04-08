Путь гастарбайтера домой: наши люди всегда приезжают в Молдову на Пасху
КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Пасха для многих жителей Молдовы — это не просто большой религиозный праздник, это еще и череда встреч с родственниками, приехавшими
КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Пасха для многих жителей Молдовы — это не просто большой религиозный праздник, это еще и череда встреч с родственниками, приехавшими
Пасха — это тот самый повод, чтобы увидеть всю семью за праздничным столом.
Олег, с кем побеседовал корреспондент Sputnik, сообщил, что трудится уже не первый год за границей.
— Часто домой приезжаете?
— Стараюсь подгадывать и приезжать на праздники. Надо экономить, а то на поездках много не накопишь. Так совпало, что в этом году на Пасху я еще и увидел своего новорожденного внука. Он появился на свет месяц назад. Вот и состоялось наше знакомство. После праздников сразу уеду. Я работаю в Европе. Собираю мебель, делаю ремонт. Вот сейчас и сына заберу с собой.
— Тоже на работу?
— Да. Ему же надо кормить свою молодую семью. Мы им помогаем, чем можем.
Я — деньгами, супруга выручает, когда с детьми надо посидеть, но им хочется быть самостоятельнее, конечно. Не пытался отговорить сына отправиться на заработки, потому что понимаю, о чем он думает. С одной стороны, это похвально, но с другой — пропустит детство своих малышей.
— Как вас встречает Молдова?
— Вот честно скажу, как только пересекаю границу в голове проносится: «Дома…». И на душе волнительно так становится — сейчас наконец семью увижу, наговоримся, столько дома дел переделать надо и оглянуться не успеешь, как опять уезжать. Приезжать домой — это одно чувство, а вот уезжать…
Экономисты отмечают, что денежные переводы от трудовых мигрантов — это основной фактор, который влияет на экономические показатели страны. По мнению большинства экспертов, если объем денежных переводов в страну будет снижаться, то Молдова рискует опуститься на уровень ниже того экономического развития, на котором находится сейчас.
К примеру, всего пару лет назад «инвестиции гастарбайтеров» в экономику страны превышали миллиард 600 миллионов долларов. В 2015-м наши соотечественники прислали домой уже меньше — миллиард 129 миллионов долларов. Ну, а самый большой показатель зарегистрирован в 2008-м, когда граждане Молдовы перевели домой 1,66 миллиарда долларов.
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