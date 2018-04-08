Ученые: Существует не только свиной, но и рыбий грипп

Источник: Publika.md

Исследователи из Сиднейского университета (University of Sydney) нашли множество ранее не известных вирусов у представителей этих классов и на основании этого сделали вывод, что вирусы эволюционировали вместе с позвоночными на протяжении миллионов лет.

В данной научной работе специалисты сконцентрировались на РНК-вирусах — тех, у которых генетический материал размещен в РНК, а не ДНК. К таким вирусам относятся вирусы гриппа и лихоралки Эбола. Ранее РНК-вирусы находили у тритонов и саламандр, но дальше в исследования не углублялись. Сейчас австралийцы изучили 186 видов животных: лягушек, змей, черепах, ящериц, различных рыб.

Всего при анализе было обнаружено 214 вирусов — аналогов тех штаммов, которые встречаются у млекопитающих, в том числе человека. Тем не менее, это не означает, что человек может заразиться лихорадкой Эбола от рыбы — все же вирусы в течение длительного времени эволюционировали таким образом, чтобы эффективно заражать определенных животных. Однако открытие подтверждает гипотезу о том, что вирусы достались нам от наших водоплавающих предков, пишут med.vesti.ru.