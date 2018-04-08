Ученые: Существует не только свиной, но и рыбий грипп
Вирусными инфекциями страдают далеко не только люди и даже не только млекопитающие — у рыб, рептилий и земноводных тоже бывают ОРВИ и грипп.
Вирусными инфекциями страдают далеко не только люди и даже не только млекопитающие — у рыб, рептилий и земноводных тоже бывают ОРВИ и грипп.
Исследователи из Сиднейского университета (University of Sydney) нашли множество ранее не известных вирусов у представителей этих классов и на основании этого сделали вывод, что вирусы эволюционировали вместе с позвоночными на протяжении миллионов лет.
В данной научной работе специалисты сконцентрировались на
Всего при анализе было обнаружено 214 вирусов — аналогов тех штаммов, которые встречаются у млекопитающих, в том числе человека. Тем не менее, это не означает, что человек может заразиться лихорадкой Эбола от рыбы — все же вирусы в течение длительного времени эволюционировали таким образом, чтобы эффективно заражать определенных животных. Однако открытие подтверждает гипотезу о том, что вирусы достались нам от наших водоплавающих предков, пишут med.vesti.ru.
Кроме того, дальнейшее изучение темы может пролить свет на то, какие еще
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.