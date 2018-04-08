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15:32 (мск), источник: Tengrinews

Один из пунктов пропуска на российско-казахстанской границе закрыли из-за паводка

На территории Казахстана временно невозможен проезд на территорию России через пункт пропуска «Мариинский», сообщает uralpress.ru.

Источник: Tengrinews

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, превентивно с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат, проведены работы по раскопке дорожного полотна (автодорога Кизильское — Бреды — Мариинский) между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара».

Пересечение границы между Россией и Казахстаном возможно через пропускные пункты Троицкого муниципального района (300 километр) и Варненского муниципального района (150 километр).

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