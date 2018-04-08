Один из пунктов пропуска на российско-казахстанской границе закрыли из-за паводка

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, превентивно с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат, проведены работы по раскопке дорожного полотна (автодорога Кизильское — Бреды — Мариинский) между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара».