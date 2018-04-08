Один из пунктов пропуска на российско-казахстанской границе закрыли из-за паводка
На территории Казахстана временно невозможен проезд на территорию России через пункт пропуска «Мариинский», сообщает uralpress.ru.
На территории Казахстана временно невозможен проезд на территорию России через пункт пропуска «Мариинский», сообщает uralpress.ru.
Как сообщили агентству в
Пересечение границы между Россией и Казахстаном возможно через пропускные пункты Троицкого муниципального района (300 километр) и Варненского муниципального района (150 километр).
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