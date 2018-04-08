В Башкирии объявили резкое ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение
На завтра в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Ветер
На завтра в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Ветер
Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, однако днем стоит ожидать снег с дождем и переменную облачность. В отдельных районах ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и сильный ветер. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +2, +7°.
На отдельных участках автодорог ночью и утром гололедица, ухудшение видимости в осадках до 1−2 км.
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