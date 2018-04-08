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15:47 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии объявили резкое ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение

На завтра в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Ветер северо-западный 9−14м/с, с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 44% 760 мм рт. ст. 5 м/с

Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, однако днем стоит ожидать снег с дождем и переменную облачность. В отдельных районах ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и сильный ветер. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +2, +7°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром гололедица, ухудшение видимости в осадках до 1−2 км.

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