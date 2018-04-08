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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В Петербурге умер «дедушка “Митьков”» Владимир Яшке

Художник Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы № 14 Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщается на сайте живописца.

Ему было 70 лет.

Владимир Яшке родился 2 марта 1948 году во Владивостоке в семье потомственного морского офицера. В 1985 году вошел в арт-группу «Митьки». Яшке называли «дедушкой «Митьков», так как в объединении он был самым старшим, напоминает издание «Бумага».

Работы художника находятся в собраниях Русского музея, «Эрарты», Музея нонконформистского искусства, Музея искусства Санкт-Петербурга XX—XXI вв.еков.

Арт-группа «Митьки» создана в 1980-х годах. Основа ее философии — доброта и жалостливость, а также другие принципы, изложенные в книге «Митьки», написанной идеологом движения Владимиром Шинкаревым. Выставки «митьков» периодически проходят в московских и питерских галереях, а работы отдельных художников хранятся в крупнейших российских музеях, в том числе Эрмитаже, Русском музее и Третьяковской галерее.

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