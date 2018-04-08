В Петербурге умер «дедушка “Митьков”» Владимир Яшке
Художник Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы № 14
Художник Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы № 14
Ему было 70 лет.
Владимир Яшке родился 2 марта 1948 году во Владивостоке в семье потомственного морского офицера. В 1985 году вошел в
Работы художника находятся в собраниях Русского музея, «Эрарты», Музея нонконформистского искусства, Музея искусства
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