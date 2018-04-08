В Петербурге умер «дедушка “Митьков”» Владимир Яшке

Ему было 70 лет.

Владимир Яшке родился 2 марта 1948 году во Владивостоке в семье потомственного морского офицера. В 1985 году вошел в арт-группу «Митьки». Яшке называли «дедушкой «Митьков», так как в объединении он был самым старшим, напоминает издание «Бумага».

Работы художника находятся в собраниях Русского музея, «Эрарты», Музея нонконформистского искусства, Музея искусства Санкт-Петербурга XX—XXI вв. еков.