Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Альбина Джанабаева примерила необычный комбинезон
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Как российские звезды отпраздновали Пасху
Альбина Джанабаева примерила необычный комбинезон
Просроченный «Новичок»: Скрипаль разрушила планы Лондона - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
16:56 (мск), источник: Sputnik.by

Alekseev: будем стараться оправдать доверие Беларуси на «Евровидении»

Певец признался, что до конкурса отдыхать не планирует и сейчас собирается максимально сосредоточиться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Украинский певец Alekseev, который представит Беларусь на международном конкурсе «Евровидение-2018», пообещал оправдать оказанное доверие.

Артист рассказал, что вместе с командой занимается напряженной подготовкой к конкурсу, не был в отпуске уже четыре года и в ближайшее время не сможет найти для него времени.

Читайте также
Лукашенко: спокойно отношусь к тому, что Беларусь на «Евровидении» будет представлять украинец

«Это огромный вызов для всей нашей команды, и мы будем стараться оправдать доверие. Сейчас не совсем уместно отдыхать, сейчас нужно максимально сосредоточиться, что мы и делаем. Отдохнем мы чуть позже», — сказал Alekseev во время онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании.

По мнению певца, ему предстоит непростая борьба: на конкурсе придется соперничать со многими интересными артистами.

«Очень рад, что оказался в этой обойме, и у меня есть возможность получить такой прекрасный опыт», — поделился артист.

Никита Алексеев стал фаворитом национального отбора в Беларуси, выступив с композицией Forever. Однако вокруг конкурсной песни разгорелся скандал: как утверждали другие участники отбора, композиция исполнялась и раньше, до разрешенного правилами срока. Представители артиста отвергли обвинения.

В 2018 году конкурс «Евровидение» пройдет в Лиссабоне (Португалия). Первый полуфинал, в котором под восьмым номером выступит представитель Беларуси, состоится 8 мая. Второй полуфинал и финал конкурса намечены на 10 и 12 мая соответственно.

Стали известны имена всех участников «Евровидения 2018».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Alekseev: будем стараться оправдать доверие Беларуси на 'Евровидении'
Выход нового 'Терминатора' отложили на три месяца
Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии
Кавани промахнулся и нашел мотивацию жить дальше
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
Виктория Скрипаль: сестра Юлия желает вернуться в Россию
Украина получит от МВФ меньше, чем планировалось
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь