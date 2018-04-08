Alekseev: будем стараться оправдать доверие Беларуси на «Евровидении»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Украинский певец Alekseev, который представит Беларусь на международном конкурсе «Евровидение-2018», пообещал оправдать оказанное доверие.

Артист рассказал, что вместе с командой занимается напряженной подготовкой к конкурсу, не был в отпуске уже четыре года и в ближайшее время не сможет найти для него времени.

«Это огромный вызов для всей нашей команды, и мы будем стараться оправдать доверие. Сейчас не совсем уместно отдыхать, сейчас нужно максимально сосредоточиться, что мы и делаем. Отдохнем мы чуть позже», — сказал Alekseev во время онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании.

По мнению певца, ему предстоит непростая борьба: на конкурсе придется соперничать со многими интересными артистами.

«Очень рад, что оказался в этой обойме, и у меня есть возможность получить такой прекрасный опыт», — поделился артист.

Никита Алексеев стал фаворитом национального отбора в Беларуси, выступив с композицией Forever. Однако вокруг конкурсной песни разгорелся скандал: как утверждали другие участники отбора, композиция исполнялась и раньше, до разрешенного правилами срока. Представители артиста отвергли обвинения.

В 2018 году конкурс «Евровидение» пройдет в Лиссабоне (Португалия). Первый полуфинал, в котором под восьмым номером выступит представитель Беларуси, состоится 8 мая. Второй полуфинал и финал конкурса намечены на 10 и 12 мая соответственно.