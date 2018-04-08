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17:26 (мск), источник: РИА Новости

На серой ветке московского метро увеличены интервалы движения поездов

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Поезда на серой ветке московского метро идут с увеличенными интервалами в центр, сообщает столичный метрополитен.

«Серпуховско-Тимирязевская линия. На северном участке по направлению в центр увеличены интервалы. Введем движение в график в течение 20−25 минут», — говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.

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