На серой ветке московского метро увеличены интервалы движения поездов
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Поезда на серой ветке московского метро идут с увеличенными интервалами в центр, сообщает столичный метрополитен.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Поезда на серой ветке московского метро идут с увеличенными интервалами в центр, сообщает столичный метрополитен.
«Серпуховско-Тимирязевская линия. На северном участке по направлению в центр увеличены интервалы. Введем движение в график в течение 20−25 минут», — говорится в сообщении метрополитена в
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