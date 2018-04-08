Лукашенко подарил митрополиту Филарету пасхальное яйцо
В праздник Пасхи лидер государства вместе с сыном встретился с митрополитом в епархиальном управлении Белорусской православной церкви.
В праздник Пасхи лидер государства вместе с сыном встретился с митрополитом в епархиальном управлении Белорусской православной церкви.
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес митрополиту Филарету пасхальное яйцо, выполненное в технике сожской скани, сообщили в
В праздник Пасхи глава государства встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси, в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви.
«Сегодня я решил приехать к вам в домовой храм, который очень люблю. Хочу от себя лично и от вас поздравить белорусский народ с этим светлым праздником и ожидаемым праздником Пасхи», — сказал Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.
По его мнению, Пасха — самый желанный праздник у белорусского народа.
«Позвольте мне вас поздравить с этим светлым праздником и весь белорусский народ, пожелать ему добра и счастья. Христос воскрес!» — поздравил белорусский лидер.
В этом году президент Беларуси встретил Пасху в домовом храме в честь Собора Белорусских святых. После теплого приветствия Александр Лукашенко с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме, а также обменялись подарками.
Белорусский лидер преподнес митрополиту пасхальную корзину и яйцо, выполненное в технике сожской скани. Ответным подарком митрополита стало пасхальное яйцо художественной работы с изображением иконы «Воскресение Христово».
Сожскую скань создают из тончайшей деревянной стружки разных пород дерева. Такой вид народного творчества возник в Беларуси в конце XX века. Благодаря технике создаются сувениры, панно, нередко ими украшаются оклады для икон.
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