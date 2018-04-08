Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Охранник "Зимней вишни" сделал заявление
Альбина Джанабаева примерила необычный комбинезон
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Образ дня: Макс Барских выкрасил волосы в зеленый цвет
Бондарчук пришла на вечеринку в экстравагантных колготках
Просроченный «Новичок»: Скрипаль разрушила планы Лондона - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17:39 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко подарил митрополиту Филарету пасхальное яйцо

В праздник Пасхи лидер государства вместе с сыном встретился с митрополитом в епархиальном управлении Белорусской православной церкви.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес митрополиту Филарету пасхальное яйцо, выполненное в технике сожской скани, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В праздник Пасхи глава государства встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси, в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви.

Читайте также
Лукашенко назвал митрополита Филарета самым влиятельным иерархом Беларуси

«Сегодня я решил приехать к вам в домовой храм, который очень люблю. Хочу от себя лично и от вас поздравить белорусский народ с этим светлым праздником и ожидаемым праздником Пасхи», — сказал Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

По его мнению, Пасха — самый желанный праздник у белорусского народа.

«Позвольте мне вас поздравить с этим светлым праздником и весь белорусский народ, пожелать ему добра и счастья. Христос воскрес!» — поздравил белорусский лидер.

В этом году президент Беларуси встретил Пасху в домовом храме в честь Собора Белорусских святых. После теплого приветствия Александр Лукашенко с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме, а также обменялись подарками.

Белорусский лидер преподнес митрополиту пасхальную корзину и яйцо, выполненное в технике сожской скани. Ответным подарком митрополита стало пасхальное яйцо художественной работы с изображением иконы «Воскресение Христово».

Сожскую скань создают из тончайшей деревянной стружки разных пород дерева. Такой вид народного творчества возник в Беларуси в конце XX века. Благодаря технике создаются сувениры, панно, нередко ими украшаются оклады для икон.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Alekseev: будем стараться оправдать доверие Беларуси на 'Евровидении'
Выход нового 'Терминатора' отложили на три месяца
Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии
Кавани промахнулся и нашел мотивацию жить дальше
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
Виктория Скрипаль: сестра Юлия желает вернуться в Россию
Украина получит от МВФ меньше, чем планировалось
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь