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19:36 (мск), источник: Publika.md

Жители Молдовы встретили Пасху в кругу семьи

Многие по традиции встречали Пасху в кругу семьи. В семье Урсу из села Драсличены Кантемирского района с самого утра умываются святой водой и протирают лицо крашенками.

Источник: Publika.md

Затем семья собралась за праздничным столом.

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«Пришли из церкви и попробовали освящённую паску. Мы чтим традиции. У нас в доме праздничная атмосфера, пасхальная. Хотим приучить и детей к этим обычаям», — сказала жительница села Драсличены Лилия Урсу.

«Помогал, конечно. Делал все, что скажет. Холодец, салаты», — сказал житель села Драсличены Василий Урсу.

«Мы с мамой красили яйца. Василикэ размешал нам краску».

Хозяйка говорит, Пасха — это повод встретиться с близкими.

«Приехали к ним в гости встретить Пасху. Это большой праздник. Мы всегда ездим в гости к родителям, или они к нам приезжают».

«Приезжают крестники, посажёные родители, дедушки с бабушками».

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