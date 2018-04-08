Жители Молдовы встретили Пасху в кругу семьи

«Пришли из церкви и попробовали освящённую паску. Мы чтим традиции. У нас в доме праздничная атмосфера, пасхальная. Хотим приучить и детей к этим обычаям», — сказала жительница села Драсличены Лилия Урсу.



«Помогал, конечно. Делал все, что скажет. Холодец, салаты», — сказал житель села Драсличены Василий Урсу.



«Мы с мамой красили яйца. Василикэ размешал нам краску».



Хозяйка говорит, Пасха — это повод встретиться с близкими.



«Приехали к ним в гости встретить Пасху. Это большой праздник. Мы всегда ездим в гости к родителям, или они к нам приезжают».



«Приезжают крестники, посажёные родители, дедушки с бабушками».