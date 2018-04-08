Жители Молдовы встретили Пасху в кругу семьи
Многие по традиции встречали Пасху в кругу семьи. В семье Урсу из села Драсличены Кантемирского района с самого утра умываются святой водой и протирают лицо крашенками.
Многие по традиции встречали Пасху в кругу семьи. В семье Урсу из села Драсличены Кантемирского района с самого утра умываются святой водой и протирают лицо крашенками.
Затем семья собралась за праздничным столом.
«Пришли из церкви и попробовали освящённую паску. Мы чтим традиции. У нас в доме праздничная атмосфера, пасхальная. Хотим приучить и детей к этим обычаям», — сказала жительница села Драсличены Лилия Урсу.
«Помогал, конечно. Делал все, что скажет. Холодец, салаты», — сказал житель села Драсличены Василий Урсу.
«Мы с мамой красили яйца. Василикэ размешал нам краску».
Хозяйка говорит, Пасха — это повод встретиться с близкими.
«Приехали к ним в гости встретить Пасху. Это большой праздник. Мы всегда ездим в гости к родителям, или они к нам приезжают».
«Приезжают крестники, посажёные родители, дедушки с бабушками».
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