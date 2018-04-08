В пасхальную ночь в столице на свет появились семеро малышей
В пасхальную ночь в столице родились семь малышей. Сейчас и матери, и новорождённые чувствуют себя хорошо.
В пасхальную ночь в столице родились семь малышей. Сейчас и матери, и новорождённые чувствуют себя хорошо.
«Добрый день! Христос Воскресе! Вот какую хорошенькую девочку родила в пасхальную ночь наша мамочка».
В первом роддоме на свет появились три девочки и два мальчика. Сабрина родилась без 10 пять утра.
И Маринела Морару прошлой ночью родила девочку. Назвали её Валерией.
«В 5:56. Все хорошо, здорова. Пусть будет умницей», — сказала роженица Маринела Морару.
А Парасковия Гурмеза родила мальчика. Вес малыша три килограмма 950 граммов.
«Не ожидала, что рожу в пасхальную ночь. Морально я была готова, но думала, что рожу позже. Бог послал в эту ночь и мы благодарны ему за это чудо. Я уже придумала ему имя, но хочу посоветоваться с мужем», — отметила роженица Парасковия Гурмеза.
Врачи говорят, что роды у всех женщин прошли без осложнений.
«Все дети родились в срок, в удовлетворительном состоянии, без особенностей, и мамы и дети чувствуют себя хорошо, видимо, Божественное провидение здесь есть», — сказала врач первой муниципальной больницы Стелла Доду.
Еще два малыша родились в Институте матери и ребенка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.