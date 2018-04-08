В пасхальную ночь в столице на свет появились семеро малышей

И Маринела Морару прошлой ночью родила девочку. Назвали её Валерией.



«В 5:56. Все хорошо, здорова. Пусть будет умницей», — сказала роженица Маринела Морару.



А Парасковия Гурмеза родила мальчика. Вес малыша три килограмма 950 граммов.



«Не ожидала, что рожу в пасхальную ночь. Морально я была готова, но думала, что рожу позже. Бог послал в эту ночь и мы благодарны ему за это чудо. Я уже придумала ему имя, но хочу посоветоваться с мужем», — отметила роженица Парасковия Гурмеза.



Врачи говорят, что роды у всех женщин прошли без осложнений.



«Все дети родились в срок, в удовлетворительном состоянии, без особенностей, и мамы и дети чувствуют себя хорошо, видимо, Божественное провидение здесь есть», — сказала врач первой муниципальной больницы Стелла Доду.



Еще два малыша родились в Институте матери и ребенка.