Памятник Хворостовскому могут установить в «Зарядье»
Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому могут установить в столичном парке Зарядье, рассказал глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.
Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому могут установить в столичном парке Зарядье, рассказал глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.
«Планируется установить памятник в парке Зарядье… К моменту рассмотрения должны быть заключения от двух департаментов и местных депутатов. Пока их просто нет, достаточно поздно было подано заявление, чтобы они успели его рассмотреть», — цитирует Воскресенского РИА Новости.
Изначально планировалось рассмотреть вопрос об установке памятника 12 апреля.
Хворостовский умер после продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне. Ему было 55 лет. Артист завещал похоронить часть своего праха в Москве, а часть — на родине в Красноярске.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» назовет один из своих самолетов в честь Хворостовского. Также имя оперного певца было решено присвоить Красноярскому театру оперы и балета.
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