Памятник Хворостовскому могут установить в «Зарядье»

Источник: РИА "Новости"

«Планируется установить памятник в парке Зарядье… К моменту рассмотрения должны быть заключения от двух департаментов и местных депутатов. Пока их просто нет, достаточно поздно было подано заявление, чтобы они успели его рассмотреть», — цитирует Воскресенского РИА Новости.

Изначально планировалось рассмотреть вопрос об установке памятника 12 апреля. Из-за отсутствия необходимых заключений от других ведомств рассмотрение могут отложить.

Хворостовский умер после продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне. Ему было 55 лет. Артист завещал похоронить часть своего праха в Москве, а часть — на родине в Красноярске.