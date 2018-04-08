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18:06 (мск), источник: m24.ru

Памятник Хворостовскому могут установить в «Зарядье»

Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому могут установить в столичном парке Зарядье, рассказал глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Источник: РИА "Новости"

«Планируется установить памятник в парке Зарядье… К моменту рассмотрения должны быть заключения от двух департаментов и местных депутатов. Пока их просто нет, достаточно поздно было подано заявление, чтобы они успели его рассмотреть», — цитирует Воскресенского РИА Новости.

Изначально планировалось рассмотреть вопрос об установке памятника 12 апреля. Из-за отсутствия необходимых заключений от других ведомств рассмотрение могут отложить.

Хворостовский умер после продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне. Ему было 55 лет. Артист завещал похоронить часть своего праха в Москве, а часть — на родине в Красноярске.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» назовет один из своих самолетов в честь Хворостовского. Также имя оперного певца было решено присвоить Красноярскому театру оперы и балета.

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