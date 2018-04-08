Лидер группы «Бахыт-компот» посвятил стихотворение коту Скрипалей

«Со вчерашнего вечера мы переживаем о любимцах семейства Скрипалей, — сказал Степанцов. — Животные ни в чем не виноваты, а великобританцы рассудили по-другому: котик якобы впал в состояние стресса, его надо усыпить, морских свинок тем более не жалко. Мы с вами люди другой закваски, другого менталитета».

Читайте также Захарова пошутила о судьбе кошки, сбежавшей из дома Скрипаля

После небольшого вступления музыкант начал читать стихотворение. Оно называется «Ода на гибель невинно убиенного котика Нэша Ван-Дрейка», его полный текст приведен в описании под видео.

В стихотворении есть следующие строки: «Чем же провинился ты, котейка, — // Расскажи, британская земля! // Тем, что приняла тебя семейка // Беженца-шпиона Скрипаля?».

Ранее СМИ сообщили о гибели домашних животных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: две морские свинки погибли от обезвоживания, а одного из двух котов нашли в тяжелом состоянии и усыпили.

После отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не могли зайти в их дом, а когда смогли, увидели, что морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил.

Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк нашли в стрессовом состоянии. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить.