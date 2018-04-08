Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Образ дня: Макс Барских выкрасил волосы в зеленый цвет
Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по очернению Москвы - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Акции в память о погибших в Кемерово
18:46 (мск), источник: Tengrinews

«Она была как яркая звезда»: в Актобе простились с погибшей в лифте телеведущей

7 апреля в Актобе простились с погибшей в лифте 27-летней телеведущей Айзат Абдисамат.

Источник: Tengrinews

Возле ее дома в 12 микрорайоне попрощаться с погибшей телеведущей собралось не меньше тысячи человек. Проститься с коллегой и выразить свои соболезнования близким пришли и журналисты Тimeskz.kz.

Как рассказала подруга матери погибшей Айнаш Абильдинова, дочь Айзат Абдисамат верит, что мама живая, скоро вылечится и вернется домой. На похоронах ребенка не было, девочку отвезли к родственникам.

Читайте также
Гибель телеведущей в лифте: Сапарбаев поручил разобраться с виновными

«Дочь Айзат показывает нам, как мама опустила голову на бок: “Мама вишню ела, ее в больницу отвезли”. Видимо, изо рта у нее потекла кровь, и ребенок подумал о вишне. Хорошо, что в лифте было темно. Из лифта 3-летнюю дочь и жену доставал отец, когда вернулся с работы», — вспоминает она.

По рассказам близких, Айзат Абдисамат, выйдя замуж за актюбинского парня, переехала в Актобе из райцентра Шалкар четыре года назад, Ее папа и мама и сейчас живут в Шалкаре.

«Айзат была папиной дочкой, — рассказывает Айнаш Абильдина. — После замужества оставила отцовскую фамилию и говорила, что прославит ее. Айзат всегда мечтала стать журналистом, закончила в Алматы журналистский факультет. Она была как яркая звезда, которая взлетела и внезапно погасла. Они с мужем жили душа в душу, хотели второго ребенка. Говорили, сколько даст Бог, столько и будут детей рожать. Айзат из многодетной семьи — их у матери с отцом четверо… Даже не верится, что такое горе случилось».

Соседи считают, что в трагедии виноваты те, кто обслуживал лифты. По их словам, дом построили в 1998 году, а лифты поставили «бэушные».

«Этим лифтам уже больше 20 лет. И неизвестно, сколько они стояли до этого. Дом возводил стройтрест от железной дороги. У нас был лифтер, который 20 лет обслуживал тут лифты, очень добросовестный человек. В прошлом году он умер. Сейчас все лифты в нашем доме отключили. Пока горе не случилось, никто лифтами не занимался», — рассказала Лидия Дворковская.

Напомним, Айзат Абдисамат погибла 4 апреля после того, как ее зажало ногу в лифте. Она не успела полностью войти в кабину лифта, и он резко поехал вниз. По этому факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Алия Юсупова впервые рассказала о разводе
Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Кавани промахнулся и нашел мотивацию жить дальше
Полиция предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне
Вадим Степанцов посвятил стихотворение коту Скрипалей
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ «Ростов» не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь