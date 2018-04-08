«Она была как яркая звезда»: в Актобе простились с погибшей в лифте телеведущей

Источник: Tengrinews

Возле ее дома в 12 микрорайоне попрощаться с погибшей телеведущей собралось не меньше тысячи человек. Проститься с коллегой и выразить свои соболезнования близким пришли и журналисты Тimeskz.kz.

Как рассказала подруга матери погибшей Айнаш Абильдинова, дочь Айзат Абдисамат верит, что мама живая, скоро вылечится и вернется домой. На похоронах ребенка не было, девочку отвезли к родственникам.

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«Дочь Айзат показывает нам, как мама опустила голову на бок: “Мама вишню ела, ее в больницу отвезли”. Видимо, изо рта у нее потекла кровь, и ребенок подумал о вишне. Хорошо, что в лифте было темно. Из лифта 3-летнюю дочь и жену доставал отец, когда вернулся с работы», — вспоминает она.

По рассказам близких, Айзат Абдисамат, выйдя замуж за актюбинского парня, переехала в Актобе из райцентра Шалкар четыре года назад, Ее папа и мама и сейчас живут в Шалкаре.

«Айзат была папиной дочкой, — рассказывает Айнаш Абильдина. — После замужества оставила отцовскую фамилию и говорила, что прославит ее. Айзат всегда мечтала стать журналистом, закончила в Алматы журналистский факультет. Она была как яркая звезда, которая взлетела и внезапно погасла. Они с мужем жили душа в душу, хотели второго ребенка. Говорили, сколько даст Бог, столько и будут детей рожать. Айзат из многодетной семьи — их у матери с отцом четверо… Даже не верится, что такое горе случилось».

Соседи считают, что в трагедии виноваты те, кто обслуживал лифты. По их словам, дом построили в 1998 году, а лифты поставили «бэушные».

«Этим лифтам уже больше 20 лет. И неизвестно, сколько они стояли до этого. Дом возводил стройтрест от железной дороги. У нас был лифтер, который 20 лет обслуживал тут лифты, очень добросовестный человек. В прошлом году он умер. Сейчас все лифты в нашем доме отключили. Пока горе не случилось, никто лифтами не занимался», — рассказала Лидия Дворковская.