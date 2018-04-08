Неделя в Омской области будет ветреной и дождливой
Синоптики
Синоптики
В понедельник, 9 апреля, температура воздуха днем прогреется до +1…+6°С. Однако ожидается ветер 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Осадки будут небольшими, местами умеренные: мокрый снег и дождь. Атмосферное давление ночью упадет, днем существенно не изменится.
Во вторник, 10 апреля, погода практически не изменится. Ночью синоптики предсказывают 0…-5°, а днем 0…+5°С. Ветер ожидается западным,
В среду, 11 апреля, синоптики предсказывают −2…−7°С на ночь и +4…+9° на день. Ветер сменит направление на
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.