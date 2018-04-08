Неделя в Омской области будет ветреной и дождливой

Источник: Reuters

В понедельник, 9 апреля, температура воздуха днем прогреется до +1…+6°С. Однако ожидается ветер 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Осадки будут небольшими, местами умеренные: мокрый снег и дождь. Атмосферное давление ночью упадет, днем существенно не изменится.

Во вторник, 10 апреля, погода практически не изменится. Ночью синоптики предсказывают 0…-5°, а днем 0…+5°С. Ветер ожидается западным, северо-западным 6−11 метров в секунду, местами могут быть порывы до 16 метров в секунду. Не исключены и небольшие осадки в виде снега и дождя.