В Ботаническом саду МГУ расцвела орхидея-вампир

Источник: "Аптекарский огород"

«Редкая орхидея-вампир из Эквадора — зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии “Золотые врата” (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate') — расцвела в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород”. Посетители могут увидеть растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее», — говорится в сообщении.

Как отмечается, орхидея-вампир произрастает лишь в одном месте Земли — в лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800−2200 метров. На одном соцветии образуется до шести эффектных крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Окрас бутона орхидеи сочетает в себе чёрно-пурпурный, зелёный и белый цвета.

Растение представляет собой большую коллекционную ценность и востребовано среди охотников за орхидеями со всего света. Его научное название «Дракула» означает «маленький дракон». С конца мая 2017 года «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом на территории экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».