В Ботаническом саду МГУ расцвела орхидея-вампир
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Редкая
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Редкая
«Редкая
Как отмечается,
Растение представляет собой большую коллекционную ценность и востребовано среди охотников за орхидеями со всего света. Его научное название «Дракула» означает «маленький дракон». С конца мая 2017 года «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом на территории экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».
«В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в
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