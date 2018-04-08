Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров провел урок у сестры Клавы
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
"Провал на триллион": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Как российские звезды отпраздновали Пасху
Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по очернению Москвы - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Акции в память о погибших в Кемерово
18:48 (мск), источник: РИА Новости

В Ботаническом саду МГУ расцвела орхидея-вампир

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Редкая орхидея-вампир расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в российской столице, сообщила пресс-служба Ботанического сада.

Источник: "Аптекарский огород"

«Редкая орхидея-вампир из Эквадора — зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии “Золотые врата” (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate') — расцвела в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород”. Посетители могут увидеть растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее», — говорится в сообщении.

Как отмечается, орхидея-вампир произрастает лишь в одном месте Земли — в лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800−2200 метров. На одном соцветии образуется до шести эффектных крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Окрас бутона орхидеи сочетает в себе чёрно-пурпурный, зелёный и белый цвета.

Растение представляет собой большую коллекционную ценность и востребовано среди охотников за орхидеями со всего света. Его научное название «Дракула» означает «маленький дракон». С конца мая 2017 года «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом на территории экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».

«В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях», — добавили в пресс-службе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Германии грузовик въехал в толпу. Десятки пострадавших
Вот для чего на самом деле нужно было 'Дело Скрипаля'
Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Кавани промахнулся и нашел мотивацию жить дальше
Полиция предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне
Вадим Степанцов посвятил стихотворение коту Скрипалей
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ «Ростов» не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь