Школьнице, учившей Галкина говорить «Беларусь», подарили цимбалы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Школьнице, которая исправила Максима Галкина во время телешоу, подарили цимбалы.

История со школьницей из Сморгони, которая учила ведущего Максима Галкина говорить «Беларусь», получила продолжение: на днях белорусские блогеры отвезли ей цимбалы — подарок от впечатлившейся соотечественницы.

Одиннадцатилетняя цимбалистка из Сморгони Анастасия Ванеева настойчиво поправляла Галкина во время шоу «Лучше всех»: он представил ее как «девочку из Белоруссии». «Из Беларуси!» — исправила она.

Телеведущий попытался оправдаться и отшутиться, однако девочка продолжила настаивать на правильном варианте.