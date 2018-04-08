Школьнице, учившей Галкина говорить «Беларусь», подарили цимбалы
Одиннадцатилетняя цимбалистка из Сморгони настойчиво поправляла Галкина во время шоу «Лучше всех».
Одиннадцатилетняя цимбалистка из Сморгони настойчиво поправляла Галкина во время шоу «Лучше всех».
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Школьнице, которая исправила Максима Галкина во время телешоу, подарили цимбалы.
История со школьницей из Сморгони, которая учила ведущего Максима Галкина говорить «Беларусь», получила продолжение: на днях белорусские блогеры отвезли ей цимбалы — подарок от впечатлившейся соотечественницы.
Одиннадцатилетняя цимбалистка из Сморгони Анастасия Ванеева настойчиво поправляла Галкина во время шоу «Лучше всех»: он представил ее как «девочку из Белоруссии». «Из Беларуси!» — исправила она.
Телеведущий попытался оправдаться и отшутиться, однако девочка продолжила настаивать на правильном варианте.
В шоу «Лучше всех!» с 2016 года участвуют талантливые дети до 12 лет. Телепередача удостоена премии «Тэфи» как «Лучшая развлекательная программа».
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