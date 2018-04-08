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19:32 (мск), источник: Sputnik.by

Школьнице, учившей Галкина говорить «Беларусь», подарили цимбалы

Одиннадцатилетняя цимбалистка из Сморгони настойчиво поправляла Галкина во время шоу «Лучше всех».

Источник: Sputnik.by
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Школьнице, которая исправила Максима Галкина во время телешоу, подарили цимбалы.

История со школьницей из Сморгони, которая учила ведущего Максима Галкина говорить «Беларусь», получила продолжение: на днях белорусские блогеры отвезли ей цимбалы — подарок от впечатлившейся соотечественницы.

Одиннадцатилетняя цимбалистка из Сморгони Анастасия Ванеева настойчиво поправляла Галкина во время шоу «Лучше всех»: он представил ее как «девочку из Белоруссии». «Из Беларуси!» — исправила она.

Телеведущий попытался оправдаться и отшутиться, однако девочка продолжила настаивать на правильном варианте.

В шоу «Лучше всех!» с 2016 года участвуют талантливые дети до 12 лет. Телепередача удостоена премии «Тэфи» как «Лучшая развлекательная программа».

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 Школьнице, учившей Галкина говорить 'Беларусь', подарили цимбалы
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