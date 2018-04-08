Захарова пошутила о судьбе кошки, сбежавшей из дома Скрипаля

Как ранее сообщало британское министерство экологии, две морские свинки погибли от жажды в оцепленном полицией доме экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в британском Солсбери. По данным британских властей, кот Скрипаля по кличке Нэш ван Дрейк был найден в стрессовом состоянии, его также пришлось усыпить. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила о двух живших у Скрипалей кошках. Судьба, возможно, сбежавшего из дома животного пока неизвестна.

Видео Чайка предложил британцам отдать 61 преступника и 500 млрд вывезенных рублей

«Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять порученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу», — пошутила Захарова.

Как ранее заявлял представитель посольства РФ в Лондоне, складывается впечатление, что домашние животные Сергея Скрипаля могли быть уничтожены как «неудобные улики». В посольстве отмечали, что, по словам племянницы Скрипаля, в доме было две кошки, а не одна, и местонахождение второй остается неизвестным.