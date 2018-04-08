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20:38 (мск), источник: m24.ru

Собянин пригласил москвичей оценить проекты благоустройства в городе

Сергей Собянин предложил жителям столицы оценить проекты благоустройства в городе. Соответствующую запись мэр Москвы сделал в Twitter.

«Приглашаю москвичей оценить проекты благоустройства зеленых зон, исторических и культурных мест столицы», — написал градоначальник.

Желающим принять участие в голосовании по своему району необходимо указать в своем профиле на сайте citizenmoscow.ru адрес регистрации или проживания.

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