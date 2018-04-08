Минтруда о «тунеядцах»: комиссии дойдут до каждого

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Комиссии, созданные для помощи «тунеядцам» в трудоустройстве, должны дойти до каждого человека, заявил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович в эфире телеканала ОНТ.

Декрет президента, призванный стимулировать трудовую занятость, появился в начале текущего года. Основная нагрузка в его реализации ляжет на специально созданные комиссии, состоящие из представителей местной власти.

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«Задача местных органов власти, сформированных комиссий, — дойти до каждого человека, найти этих людей и предложить им меры содействия занятости: или работу, или переобучение на другую профессию, востребованную в данном регионе, или другие какие-то меры», — пояснил первый замминистра труда.

Граждане, отказавшиеся от помощи государства в трудоустройстве, по его словам, попадут в соответствующий список.

«Если человек не хочет воспользоваться помощью, которую предлагает ему государство, — это его осознанный выбор. Соответственно, он попадет в списки, которые будут утверждаться исполкомами, и будет оплачивать услуги, которые определит правительство, по ценам и тарифам, обеспечивающим экономические затраты на их предоставление», — пояснил Лобович.

По его словам, документ, определяющий услуги, которые будут оплачивать граждане, попадающие под действие Декрета, проходит заключительную стадию согласования и в ближайшее время будет принят.

«Декрет, помимо задач обеспечения занятости, направлен на задачи ресоциализации граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Декретом предусмотрены нормы и право комиссии принимать решение о направлении таких граждан в лечебно-трудовые профилактории», — отметил он.