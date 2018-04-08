Руммо: в Беларуси можно сделать любую операцию по трансплантации

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. В Беларуси можно сделать любую операцию по трансплантации из производимых в мире, заявил руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо в эфире телеканала ОНТ.

Читайте также Наши медики предлагают инновационные методы для лечения храпа

«Мы способны выполнить абсолютно любую операцию в абсолютно любом варианте, которая существует в мире», — заявил он.

По его мнению, на подобных операциях основано развитие высокотехнологичной медицины.

«Необходимость создания такого центра (Республиканского научно-практического центра по трансплантации органов — Sputnik) была и раньше. Это суперсовременные и высокотехнологичные методы лечения пациентов — те методы, которые во всем мире являются локомотивом развития высокотехнологичной медицины», — убежден Руммо.

По его словам, на сегодняшний день 2,4 тысячи жителей Беларуси выразили отказ от того, чтобы их органы могли трансплантировать после смерти.