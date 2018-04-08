Руммо: в Беларуси можно сделать любую операцию по трансплантации
По мнению руководителя РНПЦ трансплантации органов и тканей, такие операции являются локомотивом развития высокотехнологичной медицины.
По мнению руководителя РНПЦ трансплантации органов и тканей, такие операции являются локомотивом развития высокотехнологичной медицины.
МИНСК, 8 апр — Sputnik. В Беларуси можно сделать любую операцию по трансплантации из производимых в мире, заявил руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо в эфире телеканала ОНТ.
«Мы способны выполнить абсолютно любую операцию в абсолютно любом варианте, которая существует в мире», — заявил он.
По его мнению, на подобных операциях основано развитие высокотехнологичной медицины.
«Необходимость создания такого центра (Республиканского
По его словам, на сегодняшний день 2,4 тысячи жителей Беларуси выразили отказ от того, чтобы их органы могли трансплантировать после смерти.
«Но за последние 3−4 года эта цифра очень сильно не увеличивается. Очень отрадно, что начался обратный процесс: есть люди, которые отзывают свои заявления», — уточнил Руммо.
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