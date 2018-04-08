Патриарх Кирилл: мировой кризис веры и нравственности не коснулся России

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мировой кризис веры и нравственности не затронул Россию в том виде, в каком он проявляется на сегодняшний день в некоторых странах. Напротив, в нашей стране год от года увеличивается число людей, посещающих храмы. Об этом сегодня сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании пасхальной вечерни в Храме Христа Спасителя.

Сегодня вера подвергается большим искушениям и соблазнам, и о некоторых обществах говорят, что в них религиозная вера угасла. Те, кто путешествует по миру, знают, что во многих государствах действительно пустеют храмы, вместо них в этих зданиях появляются увеселительные учреждения, рестораны <…> Да, действительно, сегодня есть кризис веры. Но этот кризис связан с кризисом нравственной природы человека. Патриарх Кирилл

По словам предстоятеля РПЦ, «то, что мы сегодня видим во многих странах, сопровождается удивительным наблюдением за нашей с вами российской реальностью». «Вот по этому кафедральному собору, который в течение всей Страстной седмицы наполнялся людьми, я могу сказать, что произошло в Москве за последние девять лет, которые я имею счастье служить здесь, как изменился этот образ молящейся Церкви, как увеличилось количество людей», — отметил патриарх.

«Когда мы приступили к строительству новых храмов в Москве, то нам говорили: “У вас и старые-то стоят пустые”. И вот в канун Пасхи по имеющемуся обыкновению я посещал эти новые приходы, освящал куличи, пасхи, встречался с народом. Какое же огромное количество людей! И священники говорят, что полны наши храмы. Они слишком малы, их не хватает. И это происходит в столице, в Москве, в XXI веке», — констатировал патриарх Кирилл.