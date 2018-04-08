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22:45 (мск), источник: Sputnik.by

Карлюкевич: поправки в законе о СМИ нужны белорусскому обществу

По словам министра информации, белорусы нередко требуют ограничить доступ к интернет-ресурсам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Изменения в законе о СМИ востребованы в белорусском обществе, сказал министр информации Александр Карлюкевич в эфире телеканала СТВ.

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По его словам, белорусы нередко высказывают свою оценку, вносят предложения и требуют ограничить доступ к различным ресурсам.

«Общественность высказывала оценки своего рода противоправному характеру множества информационных потоков, информационных сообщений, размещенных в интернете», — рассказал Карлюкевич.

Теперь же, уверен министр информации, все будут работать в одинаковых условиях: интернет-СМИ, как и печатные, будут нести в том числе и правовую ответственность за оценки, высказывания и информацию, которая противоречит белорусскому законодательству.

По словам Карлюкевича, такая практика носит и цивилизованный характер: во многих европейских странах распространение противоправной информации карается большими штрафами.

«Надо призвать общество, которое сегодня не может жить без интернета, и от этого никуда не денешься, просто быть цивилизованными и в этом пространстве», — сказал он.

Согласно обновленному закону, к сетевым изданиям отнесут интернет-ресурсы, которые пройдут регистрацию в министерстве информации. У них будут равные условия, права, обязанности и ответственность с традиционными СМИ.

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