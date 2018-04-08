Карлюкевич: поправки в законе о СМИ нужны белорусскому обществу
По словам министра информации, белорусы нередко требуют ограничить доступ к
По словам министра информации, белорусы нередко требуют ограничить доступ к
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Изменения в законе о СМИ востребованы в белорусском обществе, сказал министр информации Александр Карлюкевич в эфире телеканала СТВ.
По его словам, белорусы нередко высказывают свою оценку, вносят предложения и требуют ограничить доступ к различным ресурсам.
«Общественность высказывала оценки своего рода противоправному характеру множества информационных потоков, информационных сообщений, размещенных в интернете», — рассказал Карлюкевич.
Теперь же, уверен министр информации, все будут работать в одинаковых условиях:
По словам Карлюкевича, такая практика носит и цивилизованный характер: во многих европейских странах распространение противоправной информации карается большими штрафами.
«Надо призвать общество, которое сегодня не может жить без интернета, и от этого никуда не денешься, просто быть цивилизованными и в этом пространстве», — сказал он.
Согласно обновленному закону, к сетевым изданиям отнесут
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