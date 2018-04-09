Капсулу с землей из Тараза отправили на легендарный Мамаев курган
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Капсула с жамбылской землей будет помещена в основание памятника
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Капсула с жамбылской землей будет помещена в основание памятника
В Жамбылской области вспоминают 75-ю годовщину Сталинградской битвы. Напомним, впервые за 75 лет на территории легендарного Мамаева кургана в Волгоградской области будет установлен гранитный памятник
Инициатором открытия памятника стал павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы». В ходе весенней Вахты памяти павлодарские поисковики в Волгоградской области проводят полевой поиск
Как рассказали в совете ветеранов Жамбылской области, региональное общественное объединение «Совет генералов» обратилось к руководству ДВД Жамбылской области с просьбой о передаче капсулы с жамбылской землей. «В письме говорится о том, что на адрес РОО “Совет генералов” пришло приглашение участвовать в мероприятии на территории
Известно, что с первых дней войны в Жамбылской области развернулась большая работа по военному обучению граждан, началась усиленная мобилизация для фронта, формирование воинских частей. Подготовка боевых резервов, формирование и отправка на фронт воинских частей не прекращались на протяжении всей войны. До сентября 1943 года в Жамбылской области были образованы 81-я кавалерийская и 105-я национальная кавалерийская дивизии, 678-й отдельный стрелковый и 253-й отдельный
В 1942 году судьба страны решалась в сражениях за Сталинград, бои за который стали переломными в войне. В разгроме основных сил группировки Манштейна под Сталинградом активное участие приняли бойцы 81-й кавалерийской дивизии.
Как рассказала сотрудник Жамбылского областного
«Люди писали в своих заявлениях: «Желаю бить фашистскую сволочь до полного её уничтожения». Архивные документы говорят о том, что в войсках Советской Армии, действовавших на сталинградском направлении, не было ни одной дивизии или бригады, в которой бы не служили казахстанцы. Интернациональным был и знаменитый гарнизон «Дом Павлова», который 58 суток отбивал вражеские атаки и не пропустил гитлеровцев к Волге и в центр города. В числе защитников «Дома Павлова» был жамбылец Петр Демченко из села Ленинское Шуского района. Летчик Анатолий Семенюк, уроженец нашей области, погиб во время своего 152-го боевого вылета. Он награжден четырьмя боевыми орденами и медалью «За оборону Сталинграда». Правительство Казахской ССР обратилось к
По ее словам, командиром 81-й кавалерийской дивизии в сентябре 1941 года назначили полковника Дмитрия Густишева. После года боевой подготовки в районе города Кушка дивизия во главе с новым комдивом полковником Василием Баумштейном в Сталинградской наступательной операции должна была войти в прорыв, сделанный стрелковыми соединениями. В задачу дивизии входило перекрыть железную дорогу
Второе наступление на Котельниково планировалось провести силами 81-й кавдивизии и 85-й танковой бригады, 302-й стрелковой дивизии и 61-й кавалерийской. И вновь вся тяжесть борьбы легла на 81-ю кавдивизию, так как две другие
В последующих наступательных боях
«В борьбе против попыток врага деблокировать свою окруженную у Сталинграда группировку сформированная в Жамбылской области 81-я кавалерийская дивизия вместе с другими соединениями все возлагавшиеся на них задачи выполнила. Бойцы показали высокую боеспособность, воинское мастерство при отражении контратак и контрударов противника, прорыве его обороны и при преследовании отступающих частей вермахта на всем пути от Сталинграда и Астрахани до Ростова», — резюмировала Людмила Хапилина.
Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Жамбылской области на фронт отправился каждый пятый жамбылец, из них 36 тысяч не вернулись с полей сражений.
22 жамбылца удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
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