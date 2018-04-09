Капсулу с землей из Тараза отправили на легендарный Мамаев курган

Источник: Kazinform

В Жамбылской области вспоминают 75-ю годовщину Сталинградской битвы. Напомним, впервые за 75 лет на территории легендарного Мамаева кургана в Волгоградской области будет установлен гранитный памятник воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся и героически погибшим в Сталинградской битве.

Инициатором открытия памятника стал павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы». В ходе весенней Вахты памяти павлодарские поисковики в Волгоградской области проводят полевой поиск воинов-казахстанцев, без вести пропавших в годы Второй мировой войны, участвуют в юбилейном международном патриотическом проекте «Батырлар жолымен — Дорогой славы». На Мамаевом кургане, на территории которого во время Сталинградской битвы шли ожесточённые бои с сентября 1942 года по январь 1943 года, установлены мемориалы Героям Сталинградской битвы, а также ряд памятных знаков, посвященных воинам из Татарстана, Карачаево-Черкесии, Осетии, Вологодской области, Хабаровского края и других городов России.

Как рассказали в совете ветеранов Жамбылской области, региональное общественное объединение «Совет генералов» обратилось к руководству ДВД Жамбылской области с просьбой о передаче капсулы с жамбылской землей. «В письме говорится о том, что на адрес РОО “Совет генералов” пришло приглашение участвовать в мероприятии на территории историко-мемориального комплекса “Мамаев курган” в Волгограде, — рассказал корреспонденту МИА “Казинформ” председатель облсовета ветеранов Еркимбек Солтыбаев. — 27 апреля будет открыт памятник воинам-казахстанцам — защитникам Сталинграда, среди которых были и джамбулцы. В 1941 году в Джамбуле была сформирована 81-я кавалерийская дивизия, которая героически защищала Сталинград».

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Известно, что с первых дней войны в Жамбылской области развернулась большая работа по военному обучению граждан, началась усиленная мобилизация для фронта, формирование воинских частей. Подготовка боевых резервов, формирование и отправка на фронт воинских частей не прекращались на протяжении всей войны. До сентября 1943 года в Жамбылской области были образованы 81-я кавалерийская и 105-я национальная кавалерийская дивизии, 678-й отдельный стрелковый и 253-й отдельный инженерно-строительный батальоны, три рабочих батальона, пять железнодорожных рот и дегазационный отряд.

В 1942 году судьба страны решалась в сражениях за Сталинград, бои за который стали переломными в войне. В разгроме основных сил группировки Манштейна под Сталинградом активное участие приняли бойцы 81-й кавалерийской дивизии.

Как рассказала сотрудник Жамбылского областного историко-краеведческого музея Людмила Хапилина, формирование 81-й национальной кавалерийской дивизии началось в ноябре 1941 года. В городе и районах области были организованы комиссии из партийных и советских работников, которые вели агитационно-пропагандистскую работу среди населения, принимали заявления о добровольном вступлении в часть.

«Люди писали в своих заявлениях: «Желаю бить фашистскую сволочь до полного её уничтожения». Архивные документы говорят о том, что в войсках Советской Армии, действовавших на сталинградском направлении, не было ни одной дивизии или бригады, в которой бы не служили казахстанцы. Интернациональным был и знаменитый гарнизон «Дом Павлова», который 58 суток отбивал вражеские атаки и не пропустил гитлеровцев к Волге и в центр города. В числе защитников «Дома Павлова» был жамбылец Петр Демченко из села Ленинское Шуского района. Летчик Анатолий Семенюк, уроженец нашей области, погиб во время своего 152-го боевого вылета. Он награжден четырьмя боевыми орденами и медалью «За оборону Сталинграда». Правительство Казахской ССР обратилось к воинам-казахстанцам, защитникам Сталинграда: «Бейтесь до последнего, удержите Сталинград!». В своем ответе, опубликованном в газете «Большевик Казахстана», бойцы-казахи писали: «…нам дорога Волга, как родные горы Алатау. Мы будем крепко бить врага, не щадя своих сил и своей жизни», — рассказала Людмила Хапилина.

По ее словам, командиром 81-й кавалерийской дивизии в сентябре 1941 года назначили полковника Дмитрия Густишева. После года боевой подготовки в районе города Кушка дивизия во главе с новым комдивом полковником Василием Баумштейном в Сталинградской наступательной операции должна была войти в прорыв, сделанный стрелковыми соединениями. В задачу дивизии входило перекрыть железную дорогу Сталинград-Тихорецкая, отразить возможный контрудар противника и обеспечить окружение вражеских сил у Сталинграда. За пять суток 81-я освободила с десяток сел, вывела из строя множество живой силы и техники противника, обеспечив, вместе с корпусом и армией, надежное прикрытие главных сил фронта.

Второе наступление на Котельниково планировалось провести силами 81-й кавдивизии и 85-й танковой бригады, 302-й стрелковой дивизии и 61-й кавалерийской. И вновь вся тяжесть борьбы легла на 81-ю кавдивизию, так как две другие по-прежнему были скованны боями вдали от намеченного района действий. Дивизия понесла тяжелые потери в людях, лошадях, оружии, поэтому боевые возможности ее снизились. Однако свои знамена и боевой состав она сохранила, ее части вырвались из окружения и перешли к обороне.

В последующих наступательных боях казахстанцам-кавалеристам довелось участвовать в составе другого соединения. К тому времени тыл уже достаточно снабжал армию танками, что позволило сократить численность кавалерийских соединений. Поэтому 7 мая 1943 года 81-я кавалерийская была расформирована, ее личный состав пополнил ряды 15-й гвардейской кавдивизии, под знаменем которой дошел до Берлина.

«В борьбе против попыток врага деблокировать свою окруженную у Сталинграда группировку сформированная в Жамбылской области 81-я кавалерийская дивизия вместе с другими соединениями все возлагавшиеся на них задачи выполнила. Бойцы показали высокую боеспособность, воинское мастерство при отражении контратак и контрударов противника, прорыве его обороны и при преследовании отступающих частей вермахта на всем пути от Сталинграда и Астрахани до Ростова», — резюмировала Людмила Хапилина.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Жамбылской области на фронт отправился каждый пятый жамбылец, из них 36 тысяч не вернулись с полей сражений.