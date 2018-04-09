«Женщины целовали ему ботинки». О чём вспоминают соратники Черномырдина

Источник: РИА "Новости"

О том, благодаря каким качествам и поступкам Черномырдин вошел в историю новой России, АиФ.ru поговорил с людьми, которые работали с ним бок о бок.

«Любой, кто работал с Виктором Степановичем — будь то правый или левый, патриот или либерал, — даст ему самую высокую оценку. Ругают, как правило, те, кто его совсем не знал, — уверен политик и историк Владимир Рыжков, профессор Высшей школы экономики, бывший депутат Госдумы, который в 90-е годы входил в руководство возглавляемого Черномырдиным движения «Наш Дом — Россия». — Он стал премьер-министром в самое тяжелое время, когда останавливались заводы, шла массовая невыплата зарплат и пенсий. Именно на те 5 лет, когда Черномырдин руководил правительством, пришлись основные рыночные реформы. Однако он оказался не только крепким хозяйственником, который прекратил развал экономики, но и реформатором. Все крупнейшие компании, которые существуют сегодня, были основаны тогда — «Лукойл», «Роснефть», «Альфа-групп» и «Газпром», который создал сам Черномырдин…

Его правительство остановило спад и провело довольно последовательные реформы, которые заложили основу бурного экономического роста в 1999 — 2009 гг., а по сути — вообще для современной российской рыночной экономики. Владимир Рыжков Профессор Высшей школы экономики

Чего в нем было больше? Я считаю, что реформатора. Вспомните, кто были при нем вице-премьерами — Борис Немцов и Анатолий Чубайс. А министром экономики — Евгений Ясин, министром финансов — Александр Лившиц. Фактически, Черномырдин возглавлял правительство либералов. Да, всё, что они ему предлагали, он проверял с точки зрения своего опыта хозяйственника и здравого смысла. Но ни одну существенную реформу не остановил. Более того, именно при нем было принято 90% того законодательства, по которому мы живем и сейчас — Налоговый, Таможенный, Гражданский, Лесной кодексы и т. д. Тогда же были созданы Центробанк и современная российская банковская система, крупные страховые компании.

«Отец» Газпрома и двигатель реформ

Его детство пришлось на годы войны. Отец работал шофёром, в семье было пятеро детей — жили порой впроголодь. В 19 лет Виктор стал рабочим нефтеперерабатывающего предприятия — начал свою трудовую деятельность в качестве слесаря, машиниста компрессоров и насосов.

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Вся его дальнейшая карьера была связана с газовой отраслью, а главным делом своей жизни он считал создание «Газпрома» на базе Министерства газовой промышленности СССР. Именно Черномырдин стал инициатором его преобразования в государственный концерн, а впоследствии он сам и возглавил «Газпром». Осенью 1991-го СМИ писали о том, что на фоне всеобщего кризиса газ в квартиры советских граждан подавался по-прежнему бесперебойно. Во многом — благодаря усилиям Черномырдина.

Руководя правительством реформ, Черномырдин фактически выступал противовесом ультралибералам, отстаивая более щадящий вариант преобразований.

«При Ельцине, который часто болел и не слишком вмешивался в экономическую политику, премьер играл ключевую роль, от него очень много зависело, — продолжает Рыжков. — Это сейчас власть имеет конституционное большинство в Госдуме, и может особо не обращать внимание на мнение оппозиции. А у Ельцина большинства в парламенте никогда не было. Тем не менее, Дума должна была принимать бюджеты, распределять деньги, утверждать законы, необходимые для экономических преобразований. Черномырдин умудрялся в этой ситуации находить разумный компромисс и продвигать реформы вперед».

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«Его роль в новейшей истории России была решающей, — сказал АиФ.ru бизнесмен и политик, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев, в 1997—1998 гг. — вице-премьер по социальным вопросам. — Демократическая революция 90-х прошла без глобальных жертв благодаря Черномырдину и людям такого же склада, вышедшим из советской номенклатуры. Он был масштабным человеком, и при этом странным образом умел понимать и воспринимать всё новое. Казалось бы, советский министр и рыночная экономика — что между ними общего? Тем не менее, Черномырдина окружали в свое время самые либеральные деятели РФ, и он с ними прекрасно срабатывался.

При этом, он любил и понимал простых людей. Знаю это, поскольку в правительстве одной из моих главных задач стала подготовка законопроектов со всякого рода урезанием льгот и привилегий. В том числе, это касалось и вопросов пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста. Черномырдин всегда задавал мне вопрос: «Кто при этом пострадает?». Это было для него основным при принятии решений.

Он обладал одним из главных качеств большого политика: осознанием того, что при проведении преобразований надо быть весьма осторожным, потому что от резких движений могут пострадать многие люди. Олег Сысуев Первый зампред Совета директоров «Альфа-банка»

Вряд ли Черномырдин мог бы стать национальным лидером, но то, что он очень помог Ельцину — несомненно".

«Был наделен народным здравым смыслом»

«Он брал на себя самые тяжелые решения, — напоминает Рыжков. — Он же сам из деревни Черная Грязь, из простой крестьянской семьи, и поэтому был наделен народным здравым смыслом и житейской мудростью. Были критические моменты, когда Черномырдин просто спасал ситуацию — в Москве в октябре 1993-го, во время чеченской войны, в Буденновске». Напомним: в июне 1995-го, когда отряд боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватил городскую больницу в городе Буденновск и взял в заложники около 2 тыс. человек, Виктор Черномырдин оказался первым российским политиком высшего ранга, пошедшим на прямые переговоры с чеченскими боевиками. Телефонный разговор с предводителем террористов шел в прямом эфире перед телекамерами.

Фраза Черномырдина «Шамиль Басаев, вас не слышно, говорите громче!» вошла в историю.

В итоге приказ войскам штурмовать больницу отдан не был. Большинство заложников тогда удалось освободить.

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«Когда Черномырдин уже был в отставке, он приехал в Буденновск пообщаться с людьми, — рассказывает Владимир Рыжков. — Женщины в порыве благодарности падали перед ним на колени, целовали ему ботинки, он сам плакал вместе с ними, поднимал их, они снова падали… Потому что все понимали — если бы не он, то отдали бы приказ военным, и заодно с террористами могло бы погибнуть и много заложников».

«Во время кризиса в Буденновске ярко проявились человеческие качества Черномырдина, — говорит Олег Сысуев. — Весь мир видел его переговоры с “террористом номер один”, и он не посчитал их слабостью, а показал себя как сильный лидер с определенными ценностями».

«В харизме надо родиться»

«Главная сила Черномырдина — его уникальная способность к компромиссам. Может помирить всех со всеми, ни одна конфликтная ситуация для него не страшна», — отозвался о нем Ельцин в своей книге. Во время Югославского кризиса с апреля до октября 1999-го Черномырдин работал спецпредставителем Президента РФ по урегулированию ситуации вокруг этой страны. «Когда бомбили Югославию, казалось, что выхода из ситуации нет, — говорит Владимир Рыжков. — Ельцин поручил дело Черномырдину, и он за месяц остановил войну. С тех пор на Белград не упала ни одна бомба. Но это был не единственный его дипломатический успех. На Украине у Черномырдина были очень теплые отношения с Леонидом Кучмой. Когда Путин предложил Виктору Степановичу стать чрезвычайным и полномочным послом РФ на Украине (он занимал эту должность с 2001 по 2009 г. — Ред.), тот поехал в Киев и гасил там все конфликты. Проблемы на Украине начались, когда Черномырдин ушёл оттуда».

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«Учитывая все это, — продолжает Рыжков, — можно сказать, что в российской истории Виктор Черномырдин был одним из самых выдающихся премьер-министров — масштаба Витте, Столыпина и Косыгина».

Не меньше, если даже не больше, чем государственной и политической деятельностью, он запомнился народу своей уникальной манерой выражаться.

Его знаменитые афоризмы так и называли — «черномырдинки». И, пожалуй, ни один другой российский политик не оставил после себя столько ярких и метких фраз: «В харизме надо родиться», «Всем давать — давалка сломается!», «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно», «Надо же думать, что понимать», «У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный», «Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу», «Да мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать будут», «Лучше водки хуже нет!», «Никогда такого не было, и вот опять». И, разумеется, бессмертное «Хотели как лучше, а получилось как всегда».