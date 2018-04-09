«Женщины целовали ему ботинки». О чём вспоминают соратники Черномырдина
9 апреля исполнилось бы 80 лет бывшему
9 апреля исполнилось бы 80 лет бывшему
О том, благодаря каким качествам и поступкам Черномырдин вошел в историю новой России, АиФ.ru поговорил с людьми, которые работали с ним бок о бок.
«Любой, кто работал с Виктором Степановичем — будь то правый или левый, патриот или либерал, — даст ему самую высокую оценку. Ругают, как правило, те, кто его совсем не знал, — уверен политик и историк Владимир Рыжков, профессор Высшей школы экономики, бывший депутат Госдумы, который в 90-е годы входил в руководство возглавляемого Черномырдиным движения «Наш Дом — Россия». — Он стал
Его правительство остановило спад и провело довольно последовательные реформы, которые заложили основу бурного экономического роста в 1999 — 2009 гг., а по сути — вообще для современной российской рыночной экономики.
Чего в нем было больше? Я считаю, что реформатора. Вспомните, кто были при нем
«Отец» Газпрома и двигатель реформ
Его детство пришлось на годы войны. Отец работал шофёром, в семье было пятеро детей — жили порой впроголодь. В 19 лет Виктор стал рабочим нефтеперерабатывающего предприятия — начал свою трудовую деятельность в качестве слесаря, машиниста компрессоров и насосов.
Вся его дальнейшая карьера была связана с газовой отраслью, а главным делом своей жизни он считал создание «Газпрома» на базе Министерства газовой промышленности СССР. Именно Черномырдин стал инициатором его преобразования в государственный концерн, а впоследствии он сам и возглавил «Газпром». Осенью 1991-го СМИ писали о том, что на фоне всеобщего кризиса газ в квартиры советских граждан подавался
Руководя правительством реформ, Черномырдин фактически выступал противовесом ультралибералам, отстаивая более щадящий вариант преобразований.
«При Ельцине, который часто болел и не слишком вмешивался в экономическую политику, премьер играл ключевую роль, от него очень много зависело, — продолжает Рыжков. — Это сейчас власть имеет конституционное большинство в Госдуме, и может особо не обращать внимание на мнение оппозиции. А у Ельцина большинства в парламенте никогда не было. Тем не менее, Дума должна была принимать бюджеты, распределять деньги, утверждать законы, необходимые для экономических преобразований. Черномырдин умудрялся в этой ситуации находить разумный компромисс и продвигать реформы вперед».
«Его роль в новейшей истории России была решающей, — сказал АиФ.ru бизнесмен и политик, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев, в 1997—1998 гг. —
При этом, он любил и понимал простых людей. Знаю это, поскольку в правительстве одной из моих главных задач стала подготовка законопроектов со всякого рода урезанием льгот и привилегий. В том числе, это касалось и вопросов пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста. Черномырдин всегда задавал мне вопрос: «Кто при этом пострадает?». Это было для него основным при принятии решений.
Он обладал одним из главных качеств большого политика: осознанием того, что при проведении преобразований надо быть весьма осторожным, потому что от резких движений могут пострадать многие люди.
Вряд ли Черномырдин мог бы стать национальным лидером, но то, что он очень помог Ельцину — несомненно".
«Был наделен народным здравым смыслом»
«Он брал на себя самые тяжелые решения, — напоминает Рыжков. — Он же сам из деревни Черная Грязь, из простой крестьянской семьи, и поэтому был наделен народным здравым смыслом и житейской мудростью. Были критические моменты, когда Черномырдин просто спасал ситуацию — в Москве в октябре 1993-го, во время чеченской войны, в Буденновске». Напомним: в июне 1995-го, когда отряд боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватил городскую больницу в городе Буденновск и взял в заложники около 2 тыс. человек, Виктор Черномырдин оказался первым российским политиком высшего ранга, пошедшим на прямые переговоры с чеченскими боевиками. Телефонный разговор с предводителем террористов шел в прямом эфире перед телекамерами.
В итоге приказ войскам штурмовать больницу отдан не был. Большинство заложников тогда удалось освободить.
«Когда Черномырдин уже был в отставке, он приехал в Буденновск пообщаться с людьми, — рассказывает Владимир Рыжков. — Женщины в порыве благодарности падали перед ним на колени, целовали ему ботинки, он сам плакал вместе с ними, поднимал их, они снова падали… Потому что все понимали — если бы не он, то отдали бы приказ военным, и заодно с террористами могло бы погибнуть и много заложников».
«Во время кризиса в Буденновске ярко проявились человеческие качества Черномырдина, — говорит Олег Сысуев. — Весь мир видел его переговоры с “террористом номер один”, и он не посчитал их слабостью, а показал себя как сильный лидер с определенными ценностями».
«В харизме надо родиться»
«Главная сила Черномырдина — его уникальная способность к компромиссам. Может помирить всех со всеми, ни одна конфликтная ситуация для него не страшна», — отозвался о нем Ельцин в своей книге. Во время Югославского кризиса с апреля до октября 1999-го Черномырдин работал спецпредставителем Президента РФ по урегулированию ситуации вокруг этой страны. «Когда бомбили Югославию, казалось, что выхода из ситуации нет, — говорит Владимир Рыжков. — Ельцин поручил дело Черномырдину, и он за месяц остановил войну. С тех пор на Белград не упала ни одна бомба. Но это был не единственный его дипломатический успех. На Украине у Черномырдина были очень теплые отношения с Леонидом Кучмой. Когда Путин предложил Виктору Степановичу стать чрезвычайным и полномочным послом РФ на Украине (он занимал эту должность с 2001 по 2009 г. — Ред.), тот поехал в Киев и гасил там все конфликты. Проблемы на Украине начались, когда Черномырдин ушёл оттуда».
«Учитывая все это, — продолжает Рыжков, — можно сказать, что в российской истории Виктор Черномырдин был одним из самых выдающихся
Его знаменитые афоризмы так и называли — «черномырдинки». И, пожалуй, ни один другой российский политик не оставил после себя столько ярких и метких фраз: «В харизме надо родиться», «Всем давать — давалка сломается!», «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно», «Надо же думать, что понимать», «У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный», «Много говорить не буду, а то опять
Виктор Степанович умер на 72-м году жизни вследствие инфаркта миокарда 3 ноября 2010 г. Погребен на Новодевечьем кладбище рядом с могилой любимой жены, уход которой он тяжело переживал. По мнению друзей, именно смерть супруги подкосила его собственное здоровье — свою «вторую половину» он пережил всего на полгода.
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