Приморские дороги ждут большие перемены
Стало известно, какие дороги в Приморье будут отремонтированы в первую очередь.
Стало известно, какие дороги в Приморье будут отремонтированы в первую очередь.
На ремонт дорог во Владивостоке потратят практически полтора миллиарда рублей, сообщает корреспондент РИА VladNews. Об этом журналистам рассказал директор департамента дорожного хозяйства Александр Швора.
Ремонт трассы Владивосток Находка Порт Восточный будет продолжен. В течение 2018 года будет отремонтировано 8 км дороги в Шкотовском районе. Еще 11 км этой трассы будут отремонтированы в Артемовском городском округе.
Кроме того, будет отремонтировано 16,6 км по трассе Владивосток Артем, которая проходит вдоль Уссурийского залива. На дороге от федеральной трассы к станции Угольная будет отремонтировано 2 километра дороги. Еще 3,5 км отремонтируют на подъезде к аэропорту Владивостока. Более 8 километров дорог отремонтируют в городе Аретме. 6,5 км дорог отремонтируют в селах Надеждинского района. 10 км трассы отремонтируют в селах Шкотовского района, в девяти населенных пунктах.
Дорожные работы в Приморье начнутся в мае.
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