Приморские дороги ждут большие перемены

Ремонт трассы Владивосток Находка Порт Восточный будет продолжен. В течение 2018 года будет отремонтировано 8 км дороги в Шкотовском районе. Еще 11 км этой трассы будут отремонтированы в Артемовском городском округе.

Кроме того, будет отремонтировано 16,6 км по трассе Владивосток Артем, которая проходит вдоль Уссурийского залива. На дороге от федеральной трассы к станции Угольная будет отремонтировано 2 километра дороги. Еще 3,5 км отремонтируют на подъезде к аэропорту Владивостока. Более 8 километров дорог отремонтируют в городе Аретме. 6,5 км дорог отремонтируют в селах Надеждинского района. 10 км трассы отремонтируют в селах Шкотовского района, в девяти населенных пунктах.