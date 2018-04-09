Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Трогательное фото Елены Темниковой с дочерью умилило соцсети
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Альбина Джанабаева примерила необычный комбинезон
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
Дмитрий Нагиев в роли Виталия Калоева: первые фото
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
"Провал на триллион": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Анастасия Волочкова влюбилась в 65-летнего мужчину
Названы продукты, которые помогают похудеть
Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по очернению Москвы - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
03:41 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские дороги ждут большие перемены

Стало известно, какие дороги в Приморье будут отремонтированы в первую очередь.

Источник: VLADNEWS

На ремонт дорог во Владивостоке потратят практически полтора миллиарда рублей, сообщает корреспондент РИА VladNews. Об этом журналистам рассказал директор департамента дорожного хозяйства Александр Швора.

Ремонт трассы Владивосток Находка Порт Восточный будет продолжен. В течение 2018 года будет отремонтировано 8 км дороги в Шкотовском районе. Еще 11 км этой трассы будут отремонтированы в Артемовском городском округе.

Кроме того, будет отремонтировано 16,6 км по трассе Владивосток Артем, которая проходит вдоль Уссурийского залива. На дороге от федеральной трассы к станции Угольная будет отремонтировано 2 километра дороги. Еще 3,5 км отремонтируют на подъезде к аэропорту Владивостока. Более 8 километров дорог отремонтируют в городе Аретме. 6,5 км дорог отремонтируют в селах Надеждинского района. 10 км трассы отремонтируют в селах Шкотовского района, в девяти населенных пунктах.

Дорожные работы в Приморье начнутся в мае.

Читайте самые интересные новости Приморья в Telegram-канале РИА VladNews.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Приморье видеоролик за считанные часы стал вирусным ...
Жительнице Приморья грозит 15 лет тюрьмы за продажу наркотиков ...
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Оцепленные в связи с делом Скрипаля кварталы наводнили крысы
Рокфеллеры и Сорос приподняли биткоин
В Перу обнаружили новые загадочные геоглифы
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ Команда Валерия Карпина не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь