Совсем зеленые

Источник: Reuters

Большинство россиян считают экологическую обстановку в месте своего проживания благополучной. По крайней мере об этом свидетельствуют опубликованные 5 апреля результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Десять лет назад состояние окружающей среды положительно оценивали меньше половины жителей страны — 39%. Сейчас же их 59%.

Наиболее остро, по мнению респондентов, стоят проблемы загрязнения воздуха и мусорных свалок. Эти вопросы власти не игнорируют, а потихоньку решают. 2017 год, например, был объявлен Годом экологии специально, чтобы сконцентрироваться на этом направлении. Было принято множество мер, направленных на улучшение ситуации. Итак, какой регион лучше всех справляется с созданием самых «экологичных» условий для жизни, как ему это удалось и кто стал аутсайдером — в материале портала iz.ru.

Кто молодец, а кто лузер?

Самым «чистым» регионом эксперты общественной организации «Зеленый патруль» признали Тамбовскую область. Она занимает первое место рейтинга на протяжении последних четырех лет.

В тройке лидеров также Республика Алтай и Алтайский край. Они держат свои позиции второй год подряд.

Читайте также Без ложки дегтя. Экологические риски нефтяной отрасли и как с ними справиться

«Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции», — прокомментировал председатель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

За наиболее «экологичными» регионами следуют Белгородская, Курская, Мурманская и Ульяновская область, Санкт-Петербург, Чувашия и Коми.

«Мурманская область в 2017 году показала уверенный рост и улучшила свои позиции на девять пунктов, впервые войдя в топ-10 экологического рейтинга. Это произошло благодаря таким значимым событиям, как запуск мусоросортировочного комплекса в Заполярье, реализация проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов, а также экологическая модернизация ряда промышленных предприятий», — указал Нагибин.

Теперь об аутсайдерах. Всего в рейтинге 85 мест. И Челябинская область оказалась в самом конце списка из-за слишком грязного воздуха.

«Жители [Магнитогорска] утверждали, что ряд промышленных предприятий города только на бумаге сокращает выбросы загрязняющих веществ. На деле же город находится в зловонном ядовитом облаке», — объяснил эколог.

Перед Челябинской идут Свердловская и Московская области. В последней особенно остро стоит проблема со свалками.

Неделями без солнца

В послании Федеральному собранию в этом году президент Владимир Путин заявил, что в стране должны быть высокие стандарты экологического благополучия.

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах», — подчеркнул глава государства.

Чтобы снизить промышленные выбросы, в России ужесточили экологические требования к предприятиям. С 2019 года на экологичные технологии должны перейти 300 предприятий, которые портят окружающую среду, а с 2021-го это должны сделать все подобные объекты.

Также нужно модернизировать ТЭЦ, котельные, разгрузить города от транзитных автомобильных потоков, перейти на экологичные виды общественного транспорта.

Наконец, надо решить проблему свалок — в России их насчитали порядка 22 тыс.

Проблемный мусор

В апреле стало известно о планах до 1 июля 2018 года закрыть самую большую свалку в России, расположенную в черте города. Это полигон в Челябинске. Его открыли в 1949 году, и тогда свалка располагалась на окраине, но затем город разросся и окружил ее со всех сторон. Площадь составляет порядка 80 га, а горы мусора достигли высоты с девятиэтажный дом. Решение о выводе свалки из эксплуатации приняли еще в 1992 году, но альтернативной площадки так не нашлось.

«Если мы говорим об экологии в самом широком смысле этого слова, то самая острая и, я не побоюсь этого слова, запущенная проблема — это утилизация твердых бытовых отходов», — констатировал спецпредставитель президента по вопросам экологии, природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов.

Читайте также Неземная красота: тайная жизнь океанского мусора

Власти работают над вопросом, однако пока не слишком успешно. Как рассказывал «Известиям» председатель Общественного совета при Минприроды Николай Касимов, была предложена очень спорная мера для решения проблемы обращения с отходами — сжигание. Этого недостаточно, считает эксперт, поскольку в стране нет раздельного сбора мусора, а каждый его тип требует своего способа утилизации. Мусоросжигательный завод сам по себе может быть источником загрязнения окружающей среды, заметил Касимов.

Заслуженный эколог России Андрей Пешков, в свою очередь, заявил, что решение о строительстве мусоросжигательных заводов по устаревшей технологии сильно разочаровало специалистов. «Сжигание мусора на колосниковых решетках было популярно в мире лет 30 назад. Сейчас эти заводы не подлежат ремонту, закрываются и не рекомендованы Евросоюзом к строительству. Страны, которые заботятся об экологическом благополучии, такие технологии к себе не пускают, потому что они представляют собой реальную угрозу жизни и здоровью населения», — отметил он.

А пыль всё там же

Помимо всех перечисленных экологических проблем и многих других, о которых пишут целые книги, резонанс получил вопрос загрязнения воздуха угольной пылью в портовых городах. На это обратил внимание президента мальчик из Находки, который во время «прямой линии» пожаловался Путину на открытую перевалку угля. Из-за этого экологическая ситуация ухудшается и в Мурманске, и в поселках Токи и Ванино в Хабаровском крае.

Депутаты Госдумы в прошлом году готовили законопроект о запрете открытой перевалки угля, но потом передумали. Законодатели решили сконцентрироваться на том, чтобы обязать владельцев морских терминалов модернизировать оборудование для сокращения выбросов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Пинский в марте раскритиковал чиновников за то, что ситуация в Находке не изменилась. «К сожалению, за год плотной работы со всеми, я подчеркиваю, со всеми ведомствами, в обязанности которых входит защита экологии и безопасность людей, мы по факту не сдвинулись с места. Все ведомства уверяют, что прилагают максимум усилий, чтобы прекратить загрязнение угольной пылью. Год прошел. Пыль там же, где и была», — посетовал он.

Буквально через несколько дней после этого заявления появились сообщения местных жителей о большом черном пятне у берегов Находки. Очевидцы утверждали, что воду покрыла угольная пыль, которую разгоняли буксиры. В Сеть даже выложили соответствующие кадры, однако власти назвали видео фейком, хотя нашли пятно и взяли пробы.

В целом, согласно докладу Минприроды в 2017 году, в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживают 16,4 млн человек. Это 15% всего городского населения России. При этом общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти — в 2016 году он составил 31,6 млн т, что на 1,1% больше, чем в 2015-м.

Средняя температура по больнице

По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаила Мамонова, в России «экологическая проблематика — преимущественно локальна» и из-за этого появляются некоторые исследовательские риски.

Читайте также История конфликта вокруг мусорных полигонов Московского региона. Досье

Измерение «средней температуры по больнице», пояснил он, не показывает остроту проблем в конкретных населенных пунктах, а именно такие ситуации обладают наибольшей резонансностью.

«Если говорить об общих трендах, то следует признать снижение актуальности вопроса, что, скорее всего, связано с внедрением более жестких экологических стандартов по различным направлениям. Но в силу того, что ключевым фактором оценки проблемности экологической ситуации является состояние воздуха, риск изменения оценок очень высок», — заключил Мамонов.

За щитом

В России сейчас принято множество программ по защите окружающей среды, принята стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуется большое количество проектов по сокращению выбросов, реабилитации рек и озер, созданию заповедников. Реализуется тажке закон о «зеленом щите». Он предполагает, что города окружат лесопарковые зоны, которые защитят от вырубки.

Как раз одна из них, скорее всего, появится у Тамбова — столицы региона с самой благополучной в России экологической обстановкой. Ожидается, что площадь зеленого пояса превысит 120 кв. км.

Однако Тамбовская область впереди не только благодаря действиям властей, но и сознательности предпринимателей. Бизнесмены успешно решают проблему отходов. Например, как пишут «Аргументы и факты», у спиртового производства 100% отходов перерабатывается в товарный продукт: сухую барду. Крупнейшие сахарные заводы тоже справляются. На многих предприятиях модернизируется оборудование для утилизации.

Система обращения с твердыми бытовыми отходами также совершенствуется. В 2017 году был принят план, согласно которому устаревшие полигоны должны постепенно выводиться из эксплуатации, а современные прийти им на смену.

В области ведется работа по очистке рек, которым здесь уделяется особое внимание, поскольку регион маловодный.

Объемы выбросов с предприятий продолжают уменьшаться. Пассажирский транспорт переводят на экологически чистое топливо.

Плохая экология убивает

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, причины почти четверти смертей в мире связаны с экологическими факторами. «Если бы мы взяли под контроль экологию, мы могли бы сохранять не менее 13 млн жизней», — сказала министр.

Эксперты авторитетного медицинского журнала The Lancet, со своей стороны, отмечают, что болезни, вызванные загрязнением окружающей среды, привели к преждевременной смерти 9 млн человек в 2015 году. Это в три раза превышает число людей, которые умерли от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, и в 15 раз — количество погибших в результате войн и других форм насилия.

При этом грязный воздух стал причиной летальных исходов 6,5 млн человек, а вода — 1,3 млн человек.

«Почти 92% летальных исходов, связанных с загрязнением, зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода домохозяйств. При этом, независимо от уровня дохода, болезням, которые стали результатом загрязнения, больше подвержены меньшинства и социально отчужденные граждане», — говорится в исследовании.