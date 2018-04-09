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00:59 (мск), источник: Известия

Рублю оказали доверие

По данным ВЦИОМа, 68% граждан РФ хранят деньги в национальной валюте.

Источник: Известия
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Число россиян, имеющих сбережения, увеличилось за последние три года с 64% до 77%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Известия». И хотя опрошенные ждут подорожания доллара, две трети из них предпочитают хранить накопления в рублях. Эксперты объясняют это стабильной ситуацией в экономике, небольшим размером сбережений и увеличением числа тех, кто проводит отпуск в России.

В национальной валюте хранят свои сбережения 68% россиян — на 16 процентных пунктов больше, чем в 2015 году, говорится в исследовании ВЦИОМа «Курс рубля к доллару: намечается ослабление». При этом доля тех, кто делает накопления в долларах, за три года сократилась с 7% до 5%, в евро — с 4% до 3%.

По прогнозам опрошенных, в ближайшее время доллар будет дорожать. Через три месяца его цена составит 61 рубль, а через год — 64 рубля. Это среднее значение по ответам тех респондентов, которые озвучивали конкретный прогноз.

Ожидания россиян относительно курса национальной валюты к доллару оказались несколько оптимистичнее прогноза Минэкономразвития.

В базовом сценарии, на основе которого сверстан бюджет, среднегодовой курс составляет 64,7 рубля за доллар на 2018 год и 66,9 рубля — на 2019-й. В то же время официальный прогноз на 2017 год во втором полугодии был серьезно понижен — с 64,2 до 59,7 рубля за доллар.

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В целом же, как показало исследование ВЦИОМа, интерес к ситуации на валютном рынке у граждан снижается. В 2015 году за курсом доллара к рублю следили 60% опрошенных, в 2018 году — 54%. Одновременно с 38% до 45% выросло число тех, кому не интересны изменения курса.

Всё более редкое использование валюты в качестве инструмента сбережений — результат и наглядное свидетельство оздоровления российской экономики, отмечает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб.

— Положительное влияние на мнение россиян оказывает текущая стабильная ситуация в экономике, которая сохраняется даже при неблагоприятной внешней конъюнктуре, — согласен директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

По его словам, падение интереса к накоплениям в долларах можно объяснить в том числе сложившейся международной ситуацией. Линия США в отношении России снижает предсказуемость рисков, связанных с американской валютой, говорит эксперт.

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По мнению доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова, речь чаще всего идет о небольших накоплениях. А мелкие суммы выгоднее хранить рублях, не теряя средств на обменных операциях, указывает эксперт. Текущие траты граждане делают в основном в рублях, к тому же всё больше россиян проводят отпуск внутри страны, объясняет доверие к рублю руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 и 28 марта 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. В 2018 году социологи общались с ними по телефону, а в 2015 году — на дому.

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