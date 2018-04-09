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03:38 (мск), источник: Восток Медиа

Циклонический вихрь обрушит на Приморье дожди и сильный ветер

На Приморье идёт очередной циклон циклонический вихрь. Наступившая неделя в крае будет дождливой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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По данным портала «Примпогода», погода в первой половине наступившей недели в крае будет изменчивой. В понедельник, 9 апреля, температурный фон составит +8… +13 градусов, на севере +3… +7 градусов.

Предстоящей ночью на вторник, 10 апреля, осадков не ожидается. Температурный фон существенно не изменится, однако в дальнейшем погода будет ухудшаться. Днём 10 апреля с Китая к западным границам края подойдёт очередной циклон, и начнётся дождь. В западных районах и на побережье усилится южный ветер до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха составит +10… +17 градусов, на побережье +3… +8 градусов.

В ночь на среду углубляющийся циклон будет смещаться над Приморьем. Интенсивность осадков увеличится. В отдельных районах возможны сильные осадки (преимущественно в виде дождя). Фон ночных температур повысится на 2−4 градуса.

Утром циклонический вихрь выйдет на восточное побережье края и продолжит смещаться к югу Сахалина. На западе и юге края осадки начнут прекращаться, в восточных районах сохранятся. Усилится уже северо-западный, западный ветер до 13−20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +10… +17 градусов, в северной половине +2… +9 градуса.

Во Владивостоке сегодня, 9 апреля. Температурный фон составит +8… +10 градусов. Во вторник, 10 апреля, погода вновь ухудшится. Днём ожидается дождь с сильным юго-восточным ветром. Температура воздуха составит +3… +6 градусов. В ночь на среду дождь сохранится, возможен сильный. Днём осадки прекратятся, прояснит. В ночные часы воздух прогреется до +2… +4 градусов. Днём потеплеет до +10… +13 .

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