Циклонический вихрь обрушит на Приморье дожди и сильный ветер
На Приморье идёт очередной циклон циклонический вихрь. Наступившая неделя в крае будет дождливой, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На Приморье идёт очередной циклон циклонический вихрь. Наступившая неделя в крае будет дождливой, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», погода в первой половине наступившей недели в крае будет изменчивой. В понедельник, 9 апреля, температурный фон составит +8… +13 градусов, на севере +3… +7 градусов.
Предстоящей ночью на вторник, 10 апреля, осадков не ожидается. Температурный фон существенно не изменится, однако в дальнейшем погода будет ухудшаться. Днём 10 апреля с Китая к западным границам края подойдёт очередной циклон, и начнётся дождь. В западных районах и на побережье усилится южный ветер до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха составит +10… +17 градусов, на побережье +3… +8 градусов.
В ночь на среду углубляющийся циклон будет смещаться над Приморьем. Интенсивность осадков увеличится. В отдельных районах возможны сильные осадки (преимущественно в виде дождя). Фон ночных температур повысится на 2−4 градуса.
Во Владивостоке сегодня, 9 апреля. Температурный фон составит +8… +10 градусов. Во вторник, 10 апреля, погода вновь ухудшится. Днём ожидается дождь с сильным
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