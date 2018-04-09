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03:36 (мск), источник: Восток Медиа

На год опытнее: в Хабаровске закрыли хоккейный сезон

В дальневосточной столице торжественно закрыли хоккейный сезон 2017−2018. Основное внимание на церемонии награждения уделили юным спортсменам, которые стали призёрами всероссийского турнира «Плетёный мяч», Кубка Патриарха и других состязаний, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Награды команды получили за победы и во внутренних соревнованиях — Дальневосточной детской и юношеской лигах. Отдельно отметили лучших игроков по амплуа. Они получили кубки, медали и ценные призы от спонсоров, спортивных чиновников и даже чемпиона России и мира: одного из юных хоккеистов наградил воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом, защитник «СКА-Нефтяника» Василий Грановский.

«Для ребят очень важна наша поддержка. Я сам в детстве хотел, чтобы такие люди присутствовали, чтобы принимали участие в подобных мероприятиях. Дети должны видеть и чувствовать нашу поддержку. Очень хочу, чтобы как можно больше из этих детей играли в хабаровском “СКА-Нефтянике”», — рассказал корреспонденту агентства Василий Грановский.

Директор «армейского» клуба Андрей Черенцов, поздравляя юных хоккеистов, отметил, что ждёт их в основой команде. Многие доказали, что в скором времени смогут поспорить за места в именитой местной дружине мастеров. Согласны с этим и в краевой федерации хоккея с мячом.

«Цель на следующий сезон — выходить и побеждать в каждом матче и, конечно же, готовить игроков для нашей главной команды — “СКА-Нефтяник”. Это основная задача для федерации, руководителей школ и тренера фарм-клуба. А самое главное событие этого сезона — то, что команды, которые набрали в арене “Ерофей”, показывают результаты. Это подтверждают призовые места во всероссийских соревнованиях. Сейчас с Хабаровском считаются, на турнирах побаиваются сборной нашего края», — отметил председатель региональной федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.

В числе важных событий сезона он также отметил создание юношеской хоккейной лиги, благодаря которой спортсмены могут подготовиться к всероссийским соревнованиям. В конце сезона федерация сумела запустить ещё один проект — Ночную лигу. Совместно с администрацией арены «Ерофей» удалось провести первый — весенний этап, участие в котором принимают игроки разного возраста и разного уровня подготовки: на льду встречались мастера спорта, чемпионы мира и любители.

Для тренера Германа Янцена, команды которого в завершившемся сезоне становились призёрами разных всероссийских турниров, признался, что больше всего ему запомнился финальный матч в Иркутске, когда его подопечные сумели отыграться с 2:5, а затем и сравнять счёт. Теперь у специалиста более глобальные цели.

«Хотелось бы в следующем сезоне улучшить результаты с командой “Ерофей-2005”, потому что в этом немного не хватило — могли возвращаться с турниров и вторыми, и первыми. Поэтому в следующем году будем биться за золото, ставить максимальные цели и идти к ним», — отметил Герман Янцен.

Приятной неожиданностью стало награждение от родителей. Матери юных хабаровских хоккеистов поблагодарили наставников стихами и вручили им подарки. Не менее позитивным стало вручение знаков «Мастер спорта России» трём воспитанникам местной школы бенди: Ринату Зиганшину, Максиму Медведю и Артёму Зимину.

Несмотря на завершение сезона, команды продолжат тренировки — сначала на льду, а затем на сборах в Приморье, чтобы в следующем году выполнить задачи, поставленные тренерами.

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