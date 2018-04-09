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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

ВКАД, кинотеатр, стадион: генплан Владивостока изменен и утвержден

Утверждены новые Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Врио губернатора Андрей Тарасенко подписал постановление об утверждении изменений в Генеральный план Владивостока (обновленный генплан рассчитан на срок до 2036 года).

Так, в новом генплане предусмотрено строительство ВКАД — с мостами на остров Елены и остров Русский, другие транспортные объекты. В городе появятся десятки новых детских садов, школ, дома творчества, музыкальные школы, детские оздоровительные лагеря, спортивные залы и бассейны, дома культуры и парки.

Вдоль Амурского залива предусмотрено создание объекта «Берег Здоровья», на полуострове Назимова — парка Воинской славы, на набережной реки Объяснения по ул. Борисенко — концертного зала, юго-восточнее Зеленого угла, на вновь осваиваемых территориях, — крытого спортивного комплекса с искусственным льдом. В районе бухты Стеклянная предлагается к строительству стадион с трибунами, в районе Снеговой Пади — новый кинотеатр.

Одним из самых актуальных вопросов стал вопрос максимального сохранения на территории Владивостока зеленых зон. В 2017 году администрацией Владивостока была проведена инвентаризация таких территорий, результаты направлены в администрацию Приморского края для учета в новых ПЗЗ. В итоге значительная их часть оказалась учтена в новом документе. В итоге, площадь городских лесов, парков и скверов в городском округе в общей сложности составляет около 30 000 га.

Михаил Грач.

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