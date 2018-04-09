В Санкт-Петербурге скончался художник из Владивостока Владимир Яшке
Художник Владимир Яшке, входивший в творческое объединение «Митьки», скончался в
Художник Владимир Яшке, входивший в творческое объединение «Митьки», скончался в
Художник Владимир Яшке, входивший в творческое объединение «Митьки», скончался в
«7 апреля Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы № 14 Санкт-Петербург», — говорится в официальном сообщении. Один из основателей объединения «Митьки», Дмитрий Шагин, на своей странице в социальной сети Facebook выразил соболезнования в связи с уходом «Дорогого Дедушки Яшке», как его называли друзья по творчеству.
Владимир Яшке — художник и поэт, представитель легендарного петербургского андеграунда, создавал свои работы в различной технике, включая графику и живопись. Он был самым старшим представителем «Митьков» и 2 марта отметил 70-летие. Родился во Владивостоке, рисованию учился в
Творческое объединение художников «Митьки», получившее название в честь одного из его основателей Дмитрия Шагина, появилось в Петербурге в начале 1980-х годов и постепенно стало одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.