В Санкт-Петербурге скончался художник из Владивостока Владимир Яшке

Художник Владимир Яшке, входивший в творческое объединение «Митьки», скончался в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на официальном сайте художника.

«7 апреля Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы № 14 Санкт-Петербург», — говорится в официальном сообщении. Один из основателей объединения «Митьки», Дмитрий Шагин, на своей странице в социальной сети Facebook выразил соболезнования в связи с уходом «Дорогого Дедушки Яшке», как его называли друзья по творчеству.

Владимир Яшке — художник и поэт, представитель легендарного петербургского андеграунда, создавал свои работы в различной технике, включая графику и живопись. Он был самым старшим представителем «Митьков» и 2 марта отметил 70-летие. Родился во Владивостоке, рисованию учился в Петропавловске-Камчатском и Севастополе, а в 1976 году переехал в Ленинград. Его картины есть в собрании государственного Русского музея, частных коллекциях.