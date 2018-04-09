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03:15 (мск), источник: Восток Медиа

В середине весны в Хабаровск вернулась зима

Дальневосточную столицу снова укрыло снегом. Он начался днём в воскресенье, 9 апреля, и в отдельных районах города не прекращался до раннего утра понедельника.

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Источник: Восток Медиа

Приход циклона синоптики прогнозировали на середину минувшей недели, однако он задержался в пути. Впрочем, ожидалось, что обильные осадки достанутся северным районам Хабаровского края, а не центральным.

Снег усилился к вечеру воскресенья и, выпадая на землю, уже перестал таять. К концу дня уже образовались и сугробы.

Наутро пасмурная погода сохранилась, хоть и без осадков. Существенным препятствием для водителей выпавший снег не стал. Пробки на дорогах сегодня не больше обычных. Люди, воспользовавшись неожиданным возвращением зимы, активно лепят снеговиков и наполняют социальные сети фотоснимками побелевших деревьев.

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