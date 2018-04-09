В середине весны в Хабаровск вернулась зима

Источник: Восток Медиа

Приход циклона синоптики прогнозировали на середину минувшей недели, однако он задержался в пути. Впрочем, ожидалось, что обильные осадки достанутся северным районам Хабаровского края, а не центральным.

Снег усилился к вечеру воскресенья и, выпадая на землю, уже перестал таять. К концу дня уже образовались и сугробы.