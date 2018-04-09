Театр имени Горького готовит новый спектакль к своему юбилею

Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького подготовит подарок к 80-летию Приморья новый спектакль «Фрегат», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Проект примет участие в конкурсе на получение гранта минкультуры.

Отметим, что краевой театр имени Максима Горького готовит новый спектакль Романа Беккулова по произведению Бориса Пильняка. Пьесу с рабочим названием «Фрегат» представят в рамках празднования 80-летия края. Средства на постановку учреждению культуры направят из краевого бюджета. Вместе с тем Андрей Тарасенко и Владимир Мединский договорились, что театр также примет участие в конкурсе на получение гранта минкультуры России.

Также были достигнуты договоренности о подписании договора о выделении целевых квот в Дальневосточном государственном институте искусств для обучения специалистов, которые после обучения будут работать в сельских домах культуры Приморья.