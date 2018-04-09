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03:12 (мск), источник: VLADNEWS

Театр имени Горького готовит новый спектакль к своему юбилею

Проект будет профинансирован из краевого бюджета.

Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького подготовит подарок к 80-летию Приморья новый спектакль «Фрегат», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Проект примет участие в конкурсе на получение гранта минкультуры.

Отметим, что краевой театр имени Максима Горького готовит новый спектакль Романа Беккулова по произведению Бориса Пильняка. Пьесу с рабочим названием «Фрегат» представят в рамках празднования 80-летия края. Средства на постановку учреждению культуры направят из краевого бюджета. Вместе с тем Андрей Тарасенко и Владимир Мединский договорились, что театр также примет участие в конкурсе на получение гранта минкультуры России.

Также были достигнуты договоренности о подписании договора о выделении целевых квот в Дальневосточном государственном институте искусств для обучения специалистов, которые после обучения будут работать в сельских домах культуры Приморья.

Андрей Тарасенко и Владимир Мединский также обсудили строительство нового культурного-музейного комплекса во Владивостоке. Ранее, в ходе оглашения послания Федеральному Собранию, Владимир Путин сообщил, что культурные центры, включающие в себя образовательные и музейные комплексы, будут создаваться по всей стране и первый проект будет реализован во Владивостоке.

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