Автобусное сообщение закрыли на участке трассы Хабаровск — Комсомольск

В превентивных целях с 8 апреля, 19:00, перекрыли сообщение на автодороге Хабаровск — Лидога. Движение возобновят с улучшением метеоусловий, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Трассу регулярно перекрывают из-за гололёда, ветра и снегопадов. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», 28 марта в крае прошёл мощный циклон — порывы ветра достигали 23 метров в секунду. В Хабаровске из-за плохой погоды разрушились конструкции: упали несколько баннеров и повредилась крыша жилого дома.

Из-за ухудшения метеоусловий 28 марта движение автобусных рейсов закрыли на трассе Хабаровск — Комсомольск. Ночью в районе подъёма у дач «Электрон» из-за плохого состояния дороги образовался крупный затор. В него попали больше 150 легковых автомобилей, четыре пассажирских автобуса и нескольких фур. Пробка продолжалась больше часа. Сообщение на автодороге возобновили 29 марта в 14:30.