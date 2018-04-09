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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

Автобусное сообщение закрыли на участке трассы Хабаровск — Комсомольск

В Хабаровском крае из-за плохих дорожно-климатических условий приостановили движение автобусов на участке трассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

В превентивных целях с 8 апреля, 19:00, перекрыли сообщение на автодороге Хабаровск — Лидога. Движение возобновят с улучшением метеоусловий, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Трассу регулярно перекрывают из-за гололёда, ветра и снегопадов. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», 28 марта в крае прошёл мощный циклон — порывы ветра достигали 23 метров в секунду. В Хабаровске из-за плохой погоды разрушились конструкции: упали несколько баннеров и повредилась крыша жилого дома.

Из-за ухудшения метеоусловий 28 марта движение автобусных рейсов закрыли на трассе Хабаровск — Комсомольск. Ночью в районе подъёма у дач «Электрон» из-за плохого состояния дороги образовался крупный затор. В него попали больше 150 легковых автомобилей, четыре пассажирских автобуса и нескольких фур. Пробка продолжалась больше часа. Сообщение на автодороге возобновили 29 марта в 14:30.

Агентство писало, что на прошлой неделе в регионе бушевал западный циклон. Порывы ветра на побережье достигали 27 метров в секунду. Среднесуточная температура в каре упала 1−2 градуса ниже нормы. Из-за сильного ветра в Татарском проливе 3 апреля перекрыли паромное сообщение Ванино — Холмск. На следующий день с улучшением погодных условий сообщение возобновили.

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