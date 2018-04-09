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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Зима задержится в Хабаровском крае до середины апреля

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега ожидаются на всей территории региона 11 числа.

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В Хабаровский край неожиданно для всех местных жителей пришла зима. Неожиданно, потому что во втором месяце весны горожане ждали потепления, а не такого погодного сюрприза от апреля. Только за прошедшие сутки в регионе выпало порядка 6−7 миллиметров осадков. Снежным покровом окутало все дома, деревья и дороги. Несмотря на то, что все социальные сети «забились» красивыми фотографиями зимней сказки, хабарвчане взволнованы приходом настоящей весны, которая, по всей видимости, не торопится.

— Осадки прошли на всей территории региона. Снег весной — нормальное погодное явление для дальневосточного климата. Снежный циклон, по нашим прогнозам, прибудет в Хабаровский край еще 11 числа. Осадков ожидаем примерно такое же количество. Это отразится на температурах воздуха ночью, — рассказывает «КП"-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточного УГМС». — Если сейчас наши ночные температуры варьируются в пределах 0−6 градусов, то после 11 апреля они поднимутся до +5 градусов. Дневные же, наоборот, опустятся после циклона: +1+6 градусов. На побережье Татарского пролива и в южной части региона прогнозируется сильный порывистый ветер.

По данным синоптиков, снежный циклон пробудет в регионе всего сутки, уже 12 апреля он сместится на Камчатку. По информации специалистов, несколько дней Хабаровский край отдохнет от «весенней» зимы, более того, есть вероятность того, что в середине апреля в регионе потеплеет, и нашествие снежных бурь наконец-то прекратится.

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